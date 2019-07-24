Названа цена за бюст Зеленского

Сувенир изготовлен из скульптурного гипса, покрыт тремя слоями лака и сусальным золотом. Приобрести "тело" Владимира Зеленского можно в следующих цветовых гаммах – мраморе, слоновой кости, глянце, а также матовой слоновой кости.
Скульптура украинского лидера высотой 23 сантиметра весит 2,5 килограмма, сообщает RT. Названа и цена за сувенир – 78 долларов (около 4920 рублей).
В одном из объявлений на сайте интернет-аукциона сказано, что бюст Владимира Зеленского будет отличным и уникальным подарком, который "прекрасно украсит рабочий стол и интерьер". Официальные продажи бюста главы государства стартуют на Украине 25 июля.
Ранее независимый эксперт по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев отметил, что Владимиру Зеленскому удалось стабилизировать свой рейтинг и достичь "очень хорошего результата" на выборах в Раду.
Как писали "Дни.ру", досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. На первом месте с большим отрывом от конкурентов оказалась партия "Слуга народа" (253 места в парламенте), лицом которой выступает президент страны Владимир Зеленский.
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