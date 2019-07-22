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Политика

Подтвердился смертельный диагноз Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Эксперты подтвердили смертельный диагноз политической карьеры Владимира Зеленского и его партии "Слуга народа". У бывшего шоумена нет возможности избежать роковых шагов и отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом.
прочитано 1666 раз

В сериале "Слуга народа", который во многом сформировал для украинцев образ правильного президента страны, главный герой в исполнении Владимира Зеленского отказывается от сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако в реальности такого не произойдет, уверены эксперты.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Зеленский не может отказаться от услуг МВФ, потому что это означает, что Украина "кинет" Фонд. А у страны огромный пред этой структурой долг", – цитирует НСН руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.

Лидер Незалежной будет вынужден пойти на уступки финансовой организации. И чем больше Зеленский приблизится к тому курсу, который для него избрали в МВФ, тем хуже станет ситуация в стране.

"Сотрудничать с таким хищником он будет плотно и деструктивно", – подчеркнул Колташов.

Эксперт добавил, что президент постарается скрыть это взаимодействие. Во время формирования нового парламента ему важно, чтобы никто не догадался о союзе с МВФ.

Однако, подчеркнул экономист, сотрудничество с организацией станет достоянием общественности и приведет Владимира Зеленского к закономерному краху, как это произошло с его предшественником Петром Порошенко. Оппозиция пообещала, что МВФ станет могилой для политической карьеры президента и его партии.

Автор: 22 июля 2019, 13:01

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ВестникЪГость
Ответить
Балаган Лимитед - Колечко
<цензура>=DTCZ_ldopSY

Но зачем ты, дорогой,
пошел другую провожать.
Ты не думал, что узнаю,
Но тебе не повезло.
Дома я не зарыдаю,
А пойду гулять назло.
Колечко мое, золото литое.
Сердечко мое никем не занятое.
А мне милый изменил,
Думал, буду брошена.
Я сказала: "Вон дорожка
И всего хорошего.
Сам себя ты погубил".
И забудь тропиночку,
Не ходи и не ищи
Колечко мое, золото литое.

Балаган Лимитед - Тик так ходики
<цензура>=kgIy47d_Lb0

Жизнь и не сахар м не мёд,
Никто девку замуж не берёт..
Что ж ты меня обходишь стороной
Тик - Так ходики жизнь проходит..
Украинизация - это предательство, зависть, злорадство, бандеризация, дебилизация
Ответить
Александр из Берлина
ХВАТИТ ПИСАТЬ ФИГНЮ!!! ВЫ ОХРЕНЕЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПАРТИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛУЧИЛА АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО, А МЕДВЕДЧУК НЕРВНО КУРИТ В СТОРОНКЕ С РАБИНОВИЧЕМ. РАШИСТСКАЯ АФЕРА ПРОВАЛИЛАСЬ
😀😁😁😊😊😋😎😃😄😅😘😘😘😎😋😊😙😆😙😚☺😎😎😍😘🤩🤩🤩🤩🤩🤗🙂☺😙😗🤨😚☺🙂🤗🤩🤩😏🙄😑😐🤔🤨😑😶🙄😏😏😏🙄😚😚☺☺🙂🙂🤗🤩🤩🤩😣😌😛😛😜😜😯😪😫😫😒😒🤤😝😌😔😕😜🙃🙃😜😝😝😛🙃😝🤑🤤😲☹☹😲🤑🙃😕😕😖😖😕😤😲☹☹😭😢😤😞🙁😖😞😟😤😢😭😭😦😳😳🤪😵😡😡😬😰😰😷😠😵🤪🤕🤕🤕🤕🤢🤧🤮🤬😇🤓🤓🤓🧐🤭🤥🤡🤠🤡🤥🤫🤭🤓🤓🤓😇😷😷😷🤬🤮🤧🤧🤧🤢🤥🤥🤡🤕🤕😱😳🤢😵😡😡😠😷😇🤓🤓🤓🧐🤭🤢🤢🤢🤧🤮🤬🤓🤓🤓🤓🧐🤮🤮🤧🤢😵😵😡😇😇🤓🤓🤓🧐🤮🤧🤧🤧🤮🧐🤓🤓🤓🤓🤓🧐🤮🤧🤧🤧🤮🤮🤬🤬😇😇🤓
БОЙСЯ МЕНЯ УБЛ..ДОК - УКРОТРОЛЬ - АНОНИМ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ!
Украинизация - это предательство, зависть, злорадство, бандеризация, дебилизация
Ответить
Александр из Берлина
ОЧЕРЕДНАЯхуйня! РУСНЯ РАСПСИХОВАЛЬ ЗА ПРОВАЛ МЕДВЕДЯЧУКА И РАБИНОВИЧА!
😝😝😜🤧😜😛😛🤑🤑🤢🤢😱😝😜😜🤧😜😛🤑🤫🤫🤫🤫🤫🤑🤑
НЕРВНИЧАЕШЬ <цензура> - УКРОТРОЛЬ - АНОНИМ ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ!
Александр из Берлина
Ответить
ХВАТИТ ПИСАТЬ ФИГНЮ!!! ВЫ ОХРЕНЕЛИ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПАРТИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛУЧИЛА АБСОЛЮТНОЕ БОЛЬШИНСТВО, А МЕДВЕДЧУК НЕРВНО КУРИТ В СТОРОНКЕ С РАБИНОВИЧЕМ. РАШИСТСКАЯ АФЕРА ПРОВАЛИЛАСЬ
😀😁😁😊😊😋😎😃😄😅😘😘😘😎😋😊😙😆😙😚☺😎😎😍😘🤩🤩🤩🤩🤩🤗🙂☺😙😗🤨😚☺🙂🤗🤩🤩😏🙄😑😐🤔🤨😑😶🙄😏😏😏🙄😚😚☺☺🙂🙂🤗🤩🤩🤩😣😌😛😛😜😜😯😪😫😫😒😒🤤😝😌😔😕😜🙃🙃😜😝😝😛🙃😝🤑🤤😲☹☹😲🤑🙃😕😕😖😖😕😤😲☹☹😭😢😤😞🙁😖😞😟😤😢😭😭😦😳😳🤪😵😡😡😬😰😰😷😠😵🤪🤕🤕🤕🤕🤢🤧🤮🤬😇🤓🤓🤓🧐🤭🤥🤡🤠🤡🤥🤫🤭🤓🤓🤓😇😷😷😷🤬🤮🤧🤧🤧🤢🤥🤥🤡🤕🤕😱😳🤢😵😡😡😠😷😇🤓🤓🤓🧐🤭🤢🤢🤢🤧🤮🤬🤓🤓🤓🤓🧐🤮🤮🤧🤢😵😵😡😇😇🤓🤓🤓🧐🤮🤧🤧🤧🤮🧐🤓🤓🤓🤓🤓🧐🤮🤧🤧🤧🤮🤮🤬🤬😇😇🤓
Украинизация - это предательство, зависть, злорадство, бандеризация, дебилизация
Ответить
Олигарх-Алкоголик Порошенко не смог выиграть со своей Партией "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ С ГОМОСЕКСУАЛИСТАМИ И ТРАНССЕКСУАЛАМИ".
Пусть Порошенко не унывает. Ведь комик Зеленский абсолютно точно будет проводить пропорошенковскую политику, т.к. Украина это страна, которая находится под внешним управлением и Зеленскому ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ не дадут изменять эту по сути дела АНТИРОССИЙСКУЮ политики. И тут Порошенко прав - Зеленский ДИСТАНЦИРУЕТСЯ от партии Медведчука.
Комик Зеленский с его партией "СЛУГА ОЛИГАРХОВ" скорей всего объединяется с БАНДЕРОВСКОЙ партией "ГОЛОС БАНДЕРОВЦЕВ" БЕЗГОЛОСОГО Вакарчука. Делетанты приведут к полному развалу НЕДОСТРАНЫ-ПОЛУСТРАНЫ, которая когда-то называлась УКРАИНА.
Александр из Берлина
Ответить
ОЧЕРЕДНАЯхуйня! РУСНЯ РАСПСИХОВАЛЬ ЗА ПРОВАЛ МЕДВЕДЯЧУКА И РАБИНОВИЧА!
😝😝😜🤧😜😛😛🤑🤑🤢🤢😱😝😜😜🤧😜😛🤑🤫🤫🤫🤫🤫🤑🤑
Гость
Ответить
Идиоты пишут фигню,успокойтесь уже....
1

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