Подтвердился смертельный диагноз Зеленского

В сериале "Слуга народа", который во многом сформировал для украинцев образ правильного президента страны, главный герой в исполнении Владимира Зеленского отказывается от сотрудничества с Международным валютным фондом. Однако в реальности такого не произойдет, уверены эксперты.
"Зеленский не может отказаться от услуг МВФ, потому что это означает, что Украина "кинет" Фонд. А у страны огромный пред этой структурой долг", – цитирует НСН руководителя Центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова.
Лидер Незалежной будет вынужден пойти на уступки финансовой организации. И чем больше Зеленский приблизится к тому курсу, который для него избрали в МВФ, тем хуже станет ситуация в стране.
"Сотрудничать с таким хищником он будет плотно и деструктивно", – подчеркнул Колташов.
Эксперт добавил, что президент постарается скрыть это взаимодействие. Во время формирования нового парламента ему важно, чтобы никто не догадался о союзе с МВФ.
Однако, подчеркнул экономист, сотрудничество с организацией станет достоянием общественности и приведет Владимира Зеленского к закономерному краху, как это произошло с его предшественником Петром Порошенко. Оппозиция пообещала, что МВФ станет могилой для политической карьеры президента и его партии.
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