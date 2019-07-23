"Паноптикум!": клоуны и лицедеи побили Порошенко

Петр Порошенко проиграл клоунам и лицедеям – выборы в Раду завершились с закономерным результатом. В новом парламенте Незалежной собрались одни артисты. Эксперты сожалеют, что в состав не вошел Анатолий Шарий, который мог бы разогнать этот паноптикум.

Итоги выборов в Верховную раду, с одной стороны, радуют: Незалежная избавилась от Петра Порошенко и старого политического аппарата. С другой стороны, состав нового парламента производит неоднозначное впечатление. Слишком много в нем артистов и клоунов.

"Кого выбрали украинцы? Владимир Зеленский теперь получил всю полноту власти в стране. До него монокоалицию построить не мог ни один президент Украины, а ему это удастся. Челночная дипломатия, которую проповедует хитромудрый Виктор Медведчук, принесла свои плоды в виде второго места. Лиса Юлия Тимошенко в итоге сделала практически невозможное: Петр Порошенко остался позади нее", – поделился своим видением ситуации с изданием "Дни.Ру" эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Венчает всю эту конструкцию, появившуюся в результате выборов в украинскую Раду, "пустой как барабан" Святослав Вакарчук. "Мне очень понравился этот эпитет, которым его наградил украинский политик Евгений Мураев. Ему-то как раз совсем немного не хватило для того, чтобы войти в Раду. Но в этом парламенте он был бы абсолютно чужеродным элементом", – отметил Манукян.

Не сумел протиснуться в Раду вслед за Петром Порошенко радикал Олег Ляшко – по мнению Манукяна, он был бы в новом парламенте весьма органичным элементом. Остались "за кадром" также Игорь Смешко, которому не помог даже всесильный, как называет его эксперт, Дмитрий Гордон, за бортом и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и старожил украинской политики Олег Тягнибок.

Эксперт сожалеет, что настоящая политическая интеллигенция Украины, которая не могла развернуться при Петре Порошенко, сегодня не набирает 5%. Печалится Манукян и о том, что не преодолел пятипроцентный барьер известный блогер и журналист Анатолий Шарий. Эксперт считает, что люди Шария в парламенте смогли бы "разогнать весь этот паноптикум".