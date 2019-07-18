В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию

В день пятилетия со дня ужасной трагедии, когда был сбит пассажирский Боинг рейса MH17, следовавший по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, страсти вспыхнули с новой силой. У Украины новые улики и новые свидетели, Европейский союз призывает Россию покаяться... Что ж, круглая дата – благодатный повод чтобы дать мощный залп из информационных орудий.

Вместе с тем расследование инцидента до сих пор не завершено, и конца и края ему не видно. В публичном поле вращаются по большей части эмоциональные заявления и оценки, а не заслуживающая хоть какого-то доверия фактура. Украина и ее "группа поддержки" в столь затянувшимся процессе установления истины обвиняет Россию: если кратко – то, мол, вы просто обязаны во всем признаться. Но по сути Совместная следственная группа исчерпывающей картины произошедшего, подкрепленной вескими доказательствами, за долгие годы выдать так и не смогла. А сроки уже, пожалуй, можно назвать неприличными.

Российская сторона реагирует на периодические выпады в ее сторону стоически: твердо, спокойно и рассудительно. В частности Департамент информации и печати МИД России опубликовал комментарий, приуроченный к печальной дате. Он написан сдержанным дипломатическим языком, однако не очень глубоко между строк ситуация расписана довольно наглядно и понятно.

В сообщении говорится: "К сожалению, эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры. С первых же часов, если не минут, как по отмашке, в СМИ, а затем из уст западных политических деятелей в адрес России и ее руководства посыпались обвинения в гибели ни в чем не повинных людей. [...] Все факты, полученные в их [следствий] ходе, трактовались только под одним – обвинительным – уклоном, а те, которые не вписывались в изначальную версию – молча отбрасывались или отвергались под надуманными предлогами".

При этом опровергается отказ участия России в процессе расследования: "Мы направили результаты натурного эксперимента, проведенного концерном "Алмаз-Антей", первичные радиолокационные данные, опровергающие возможность пуска ракеты с территории, на которой настаивало техническое расследование причин катастрофы, а теперь и ССГ, впервые в истории рассекретили по просьбе следователей документацию по характеристикам ракет ЗРК "Бук", доказали украинскую принадлежность ракеты, сбившей, по версии ССГ, самолет, и многое другое. К нашему сожалению, все эти уникальные данные упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу".

Обращается внимание на то, что доказательная база, призванная возложить вину на Россию невероятно слаба, так как опирается на фото и видео из социальных сетей, данные украинских спецслужб и расследования "назависимых", а на самом деле ангажированных блогеров. Стоит упомянуть, что не так давно премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы Совместной следственной группы и назвал расследование политизированным и антироссийским, а имеющиеся доводы неубедительными.

Наряду с указанием на факт об украинской принадлежности выпущенной ракеты в сообщении МИД звучит еще один знаковый, о многом говорящий пассаж: "Россия не понаслышке знает, как непросто пережить подобную тяжкую утрату, наши граждане неоднократно становились жертвами авиационных происшествий. Мы хорошо помним трагедию над Черным морем 2001 года, когда самолет авиакомпании "Сибирь" был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной украинскими военными".

В сообщении резюмируется, что качество так называемых "доказательств" (а по сути домыслов и фальшивок) со стороны Совместной следственной группу свидетельствует о нацеленности на подгонку фактов под определенную изначально принятую версию с обвинительным уклоном в сторону России.

Важно понимать, что срок с момента катастрофы прошел уже очень большой, и обстоятельства произошедшего компетентными специалистами и спецслужбами ведущих мировых стран уже давно установлены. Остались только политические игры. Но реальная картина произошедшего рано или поздно все равно будет озвучена. От этого никуда не деться.