В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
партнеры
Четверг 18 июля
Лента новостей
11:47
При пожаре в анимационной студии погибли 12 человек
11:20
Хуже 2010-го: россиян предупредили об убийственной жаре
10:57
Дело закрыто: с Кевина Спейси сняли обвинения в домогательствах
10:36
"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото
10:35
Аршавин поддержал идею продажи алкоголя на стадионах
10:15
Россиянам показали образец электронного паспорта
09:46
Умер режиссер Юрий Прохоров
09:27
Известная гимнастка сообщила о беременности
09:13
"Испортили хирурги": новое лицо Лорак вызвало оторопь
09:09
Певец Григорий Лепс об инсульте
09:03
"Докатался": Пригожина лишили водительских прав
08:28
"Посылаю тебя куда подальше": Топалов ответил на слова Тодоренко о разводе
08:16
Брошенную Шейк застукали в объятиях другого мужчины
08:09
Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
06:17
Гуру соблазнения из "Дома-2" натирается использованными прокладками
04:19
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
02:11
Вскрылась связь Билана с вокзальными алкоголиками
00:05
"Хватает дебилов": Бледанс и Жукова размазали за травлю известной певицы
22:05
Изнасилованная Шурыгина ушла от мужа к миллионеру Реброву
21:58
Отношения прописаны контрактом: Чехова раскрыла подноготную отношений Купера и Шейк
21:52
Украинцы в ужасе из-за атаки на Крымский мост
21:49
Бузова врезала состарившимся звездам
21:29
"Ноги от ушей!": 19-летняя дочь Маликова в купальнике возбудила россиян
21:27
Оскар Кучера выставил грудь жены напоказ
21:21
Под Москвой в лесу накрыли банду нацистов
21:10
"Таких вещей Бог не прощает": покрытая синяками Волочкова предупредила Алибасова
20:45
Знаменитого актера сделали отцом без его согласия
20:32
Платье за 890 рублей: жена Тарасова вынуждена экономить
20:31
В Удмуртии пенсионерка перевела мошенникам почти 600 тысяч
20:28
Савельева рассказала о непреодолимом желании залезть на шест
20:24
Отказавшуюся от России Катамадзе с распростертыми объятиями встретили в Латвии
20:22
"Шокирована и тронута": переполненная эмоциями Борисова сделала заявление
20:01
"Меня разносит!" – Анита Цой взвыла из-за деликатной проблемы
19:51
"Ужас!": Прилучный превратил маленькую дочь в старуху
19:39
Под Москвой уголовник сжег иномарку
19:31
Известного артиста со счастливой Асмус приняли за дряхлого Харламова
19:30
Стало известно о спасении Алибасова от киллера
18:38
"Не ведитесь!": обеспокоенный Лазарев предупредил об опасности
18:19
"Помятая" Королева сразила мужчин откровенным декольте
18:18
Названо главное доказательство вины Украины в катастрофе MH17
17:58
"Хочу познакомиться с вами поближе": Лобода объявила в розыск странного мужчину
17:53
Вайкуле об отношениях с Пугачевой: "У нас с ней все хорошо"
17:34
"В этом нет ничего ужасного": проникшая в чужой туалет Собчак возбудилась от порножурналов
16:56
Как летний лагерь меняет детей
16:44
"Вы несказанно прекрасны": украинцы облизали престарелую Ротару с головы до ног
16:37
"Не мог его принять": откровения отца Сергея Бодрова
16:28
"ЕР" требует обезопасить детей на пешеходных маршрутах
16:22
В "ЕР" попросили Генпрокуратуру проверить задержание матери тяжелобольного ребенка
16:16
"Берегитесь": Садальскому обещали "темную" за издевательства над Васильевой
16:01
Сделан неутешительный прогноз курса рубля
15:56
"А девочка созрела!": повзрослевшая дочь Волочковой восхитила россиян
15:47
Неожиданная атака украинцев на Крымский мост переполошила народ
15:37
Экология бизнеса: подведены итоги премии Eco Best Award 2019
15:21
"Приходится совсем непросто": измученная Меган Маркл откровенно о браке с принцем Гарри
15:12
В петербургском аэропорту самолет ушел на второй круг из-за птицы на полосе
15:10
"Мужчина растет": сын Собчак набросился на подругу с поцелуями
15:02
Российские туристы устроили драку в аэропорту Греции
14:48
Создатель шоу "Холостяк" избил беременную жену
14:40
"В одной квартире было два мужа": Корчевников узнал пикантные подробности об известной писательнице
14:26
"Меня это потрясло": Шепелев сделал выбор
14:18
Как правильно хвалить своего мужчину
14:16
Харламов поддержал брошенную Шейк
14:12
"До мурашек": редкое видео Мишулиной с отцом заставило россиян рыдать
14:07
Под Мурманском два туриста пропали без вести
13:43
Знаменитый певец умер в возрасте 66 лет от рака
13:42
Захарова откровенно высказалась о грязных связях Трампа
13:29
Очевидцам удалось запечатлеть восход "кровавой" луны
13:21
В Башкирии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
13:13
Психосоматика женских заболеваний
13:06
Шок: Собчак живет с Лободой
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 июля 2019 года
12:56
Вывалившая грудь Бледанс поставила Сеть на уши
12:52
Дума впервые почтила память Николая II и жертв Гражданской войны
12:38
Эксперты поддержали предложение Володина о расширении полномочий Думы
12:34
Гей-парад замаскировали под концерт Кадышевой
12:27
"Выглядишь на 30": повзрослевшая дочь Маликова шокировала народ
12:26
Кожевникова не смогла спасти сына
12:04
Трое пострадавших: под Москвой произошло массовое ДТП
11:49
Трамп врезал Эрдогану за дружбу с Путиным
11:44
Экс-король Малайзии развелся с русской красоткой
11:28
Стали известны подробности госпитализации звезды "Улиц разбитых фонарей"
11:20
Знаменитая модель попала в тюрьму после нападения на стюардессу
11:12
Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
11:01
В России предложили ввести новый способ оплаты мусора
10:52
Увлекшийся грязными фото Панин погряз в миллионных долгах
10:41
"Грациозная лань": изобретательная Загитова потрясла необычным трюком
10:33
ФНС высказалась о массовом сбое в работе ЗАГСов
10:21
"Живая Конституция": Володин предложил обеспечить баланс власти в основном законе
10:20
Оплеванная королевской семьей Маркл нашла защиту
10:16
"Мельдоний мозги разжижает": Шарапова получила смачную оплеуху
10:15
Снявшаяся голой Кабаева показала новорожденного сына
10:03
Актера из "Улиц разбитых фонарей" срочно госпитализировали
09:47
"Все уже": Корчевников потерял надежду жениться
09:46
Лавров назвал условие восстановления отношений России и Грузии
09:18
Звезду "Дома-2" со скандалом выгнали с Первого канала
09:14
Российским военным повысят зарплату
08:52
Известный композитор найден мертвым
08:48
Неизлечимо больной Алибасов в критическом состоянии
08:23
Украинцы разрыдались при виде потрепанного Порошенко
08:16
"Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару облили помоями
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Выставка работ молодых художников пройдет в Санкт-Петербурге
Приговор бывшему руководству "Тольяттиазота" породил надежду
Сати Казанова рассказала о расставании с любимым
ВСУ случайно уничтожили свои позиции в Донбассе
"Начало конца": атака на Крымский мост возмутила народ
Сябитова вслед за Гузеевой получила нагоняй от Харламова
Политика

В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию

Фото: www.globallookpress.com
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
В день пятилетия со дня ужасной трагедии, когда был сбит пассажирский Боинг рейса MH17, следовавший по маршруту Амстердам—Куала-Лумпур, страсти вспыхнули с новой силой. У Украины новые улики и новые свидетели, Европейский союз призывает Россию покаяться... Что ж, круглая дата – благодатный повод чтобы дать мощный залп из информационных орудий. 
прочитано 210 раз

Вместе с тем расследование инцидента до сих пор не завершено, и конца и края ему не видно. В публичном поле вращаются по большей части эмоциональные заявления и оценки, а не заслуживающая хоть какого-то доверия фактура. Украина и ее "группа поддержки" в столь затянувшимся процессе установления истины обвиняет Россию: если кратко – то, мол, вы просто обязаны во всем признаться. Но по сути Совместная следственная группа исчерпывающей картины произошедшего, подкрепленной вескими доказательствами, за долгие годы выдать так и не смогла. А сроки уже, пожалуй, можно назвать неприличными.

Российская сторона реагирует на периодические выпады в ее сторону стоически: твердо, спокойно и рассудительно. В частности Департамент информации и печати МИД России опубликовал комментарий, приуроченный к печальной дате. Он написан сдержанным дипломатическим языком, однако не очень глубоко между строк ситуация расписана довольно наглядно и понятно.

Фото: www.globallookpress.com

В сообщении говорится: "К сожалению, эта трагедия стала инструментом нечистоплотной политической игры. С первых же часов, если не минут, как по отмашке, в СМИ, а затем из уст западных политических деятелей в адрес России и ее руководства посыпались обвинения в гибели ни в чем не повинных людей. [...] Все факты, полученные в их [следствий] ходе, трактовались только под одним – обвинительным – уклоном, а те, которые не вписывались в изначальную версию – молча отбрасывались или отвергались под надуманными предлогами".

При этом опровергается отказ участия России в процессе расследования: "Мы направили результаты натурного эксперимента, проведенного концерном "Алмаз-Антей", первичные радиолокационные данные, опровергающие возможность пуска ракеты с территории, на которой настаивало техническое расследование причин катастрофы, а теперь и ССГ, впервые в истории рассекретили по просьбе следователей документацию по характеристикам ракет ЗРК "Бук", доказали украинскую принадлежность ракеты, сбившей, по версии ССГ, самолет, и многое другое. К нашему сожалению, все эти уникальные данные упорно игнорируются в рамках следственных процедур и попросту замалчиваются в ходе информационных мероприятий ССГ, которые все более напоминают пропагандистские политические шоу".

Обращается внимание на то, что доказательная база, призванная возложить вину на Россию невероятно слаба, так как опирается на фото и видео из социальных сетей, данные украинских спецслужб и расследования "назависимых", а на самом деле ангажированных блогеров. Стоит упомянуть, что не так давно премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад выразил недовольство в связи с результатами работы Совместной следственной группы и назвал расследование политизированным и антироссийским, а имеющиеся доводы неубедительными.

Фото: www.globallookpress.com

Наряду с указанием на факт об украинской принадлежности выпущенной ракеты в сообщении МИД звучит еще один знаковый, о многом говорящий пассаж: "Россия не понаслышке знает, как непросто пережить подобную тяжкую утрату, наши граждане неоднократно становились жертвами авиационных происшествий. Мы хорошо помним трагедию над Черным морем 2001 года, когда самолет авиакомпании "Сибирь" был сбит ракетой "земля-воздух", выпущенной украинскими военными".

В сообщении резюмируется, что качество так называемых "доказательств" (а по сути домыслов и фальшивок) со стороны Совместной следственной группу свидетельствует о нацеленности на подгонку фактов под определенную изначально принятую версию с обвинительным уклоном в сторону России.

Важно понимать, что срок с момента катастрофы прошел уже очень большой, и обстоятельства произошедшего компетентными специалистами и спецслужбами ведущих мировых стран уже давно установлены. Остались только политические игры. Но реальная картина произошедшего рано или поздно все равно будет озвучена. От этого никуда не деться.

18 июля 2019, 11:36

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

В годовщину гибели Боинга мир начал новую атаку на Россию
Наглец Зеленский поставил дерзкое условие Путину
Пугали разговором с Путиным: Зеленский высказался о сложном выборе
Не признавший Крым Лукашенко сделал неожиданное предложение Путину

Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина оставила тяжело больного Алибасова
"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото
Раскрыта тайна миллионного наследства Быстрицкой
"Никто не имеет на него права!": жесткое заявление молодой пассии Петросяна

Проишествия

Любовник в подробностях рассказал о зверском убийстве молодой стюардессы в Москве
Шокирующие подробности жестокого убийства стюардессы в Москве
Эвакуация и взрывы: жители Подмосковья переполошились из-за страшного пожара в Мытищах
Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов (видео)

Lifestyle

Ефремов раскрыл причину смерти матери
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Венский бал в Москве побил новый рекорд
Шоу-бизнес

"Опять напросилась!": набросившуюся на Россию Ротару облили помоями

Пользователи были возмущены
Шоу-бизнес

"Соски видно": Седокова взбудоражила откровенным фото

Певица пояснила, как понимает свободу
Шоу-бизнес

Звезду "Дома-2" со скандалом выгнали с Первого канала

Руководство пожаловалось родителям
Шоу-бизнес

"Испортили хирурги": новое лицо Лорак вызвало оторопь

Фанаты разочарованы результатом пластики

Гороскоп

Вскрылись сексуальные проблемы Леди Гаги и Брэдли Купера
Возраст и болезни: Меркель вынесли страшный вердикт
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Наталья Рудова появилась без юбки на детском фильме
Украинская поп-звезда Тина Кароль ошарашила соблазнительным кадром
Яковлева в Витебске присмотрела себе очаровательного мальчика
Буланова в прозрачном платье блеснула перед Лукашенко

Спорт

"Мое проклятие реально!": Туктамышева ошарашила громким заявлением об Олимпиаде
Назойливая Загитова замучила питомца ради лайков (видео)
Легендарный боксер высказался о шансах Макгрегора победить Нурмагомедова
Украинская теннисистка утерла нос Шараповой

Регионы

На Крымском мосту начали демонтаж конструкций после мощной атаки
Диверсия: россиян предупредили об опасности проезда по Крымскому мосту
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru