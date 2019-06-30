Трампа втянули в скандал с дракой на границе Корей

О крайне неприятном эпизоде в кулуарах встречи главы Белого дома Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына стало известно журналистам. О нем рассказал в своем Twitter Джим Акоста, сотрудник CNN.
Он написал, что новый пресс-атташе Трампа Стефани Гришэм не смогла найти общий язык с представителями Северной Кореи в вопросе съемки встречи американского президента и корейского лидера – в итоге дело дошло до драки и девушка получила серьезный ушиб. Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
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