"Вы придурки?": Путин резко осудил идею сдачи Ленинграда во время войны

Президент России резко высказался в адрес тех людей, которые рассуждают о возможной сдаче Ленинграда немцам во время Великой Отечественной войны. "Вы придурки? Вас бы никого не было. Вот, о чем речь", – заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции.
Российский лидер напомнил, что нацистская Германия хотела погубить славянский народ. "Часть населения они хотели использовать для работ, большую часть – отправить за Урал, на вымирание. Речь шла о сохранении государства и сохранении славянского этноса", – цитирует Владимира Путина РИА ФАН.
Напомним, в четверг, 19 декабря, в 12 часов началась большая пресс-конференция президента России. Мероприятие побило рекорд по количеству аккредитованных журналистов. 1895 человек получили шанс задать вопрос Владимиру Путину.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Зачем бедные плодятся?
Ненависть к родителям.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Первый раз в Москве на НГ
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Мой первый мужчина
Я не стесняюсь своей работы.