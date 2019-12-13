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Политика

Нет пророка в своем отечестве?

Фото: www.globallookpress.com
Поводом для ряда азербайджанских СМИ обвинить известного предпринимателя Фархада Ахмедова чуть ли не в попытках стать проводником внешнего влияния на политику Баку стала опубликованная им в "Фейсбуке" программная статья о ситуации в закавказской республике накануне очередных выборов в местный парламент. 
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Оппонентов Ахмедова возмутило не только то, что автор выразил мечту о формировании в Азербайджане "настоящей конструктивной оппозиции", но и сам факт попытки предпринимателя поучаствовать в политической жизни страны, который выразился в написании им своих "декабрьских тезисов" или, если совсем по-ленински, "Советов постороннего".

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В ответ посыпались обвинения в политической корысти Фархада Ахмедова, которого сразу заподозрили как в собственных и до поры скрываемых амбициях, так и в том, что он якобы действует по указке из Москвы, где уже имеют опыт приведения к власти в соседней Грузииолигарха Бидзины Иванишвили и рассчитывают, дескать, на повторение такого же проекта в Баку. 

Такая оценка высказанных взглядов на развитие политической системы Азербайджана и ее перспективы выглядит не только неадекватной, но и недостойной принципов демократического устройства республики. Когда Ахмедова упрекают в том, что свои миллиарды он зарабатывал вдали от исторической родины – на российских северах, где провел долгие и не самые простые годы своей жизни, то забывают, что Ахмедов – едва ли не единственный азербайджанский предприниматель из тех, кто вел бизнес вне республики, но щедро инвестировал в Азербайджан.

За последние годы Ахмедов вложил в экономику родного для него государства свыше 200 миллионов долларов, которые обернулись созданием новых рабочих мест и подъемом провинции. Ахмедов заслужил право на свои "советы постороннего" как экономическим участием в развитии Азербайджана, так и немалым политическим опытом работы в российском Совете Федерации и ПАСЕ, где бывший сенатор неоднократно отстаивал и интересы азербайджанской республики.

В этом ряду и опыт эффективного участия Фархада Ахмедова в разрешении крупных геополитических кризисов, к которым можно отнести обострение отношений между Россией и Турцией в 2015 году. Весной нынешнего года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу рассказал, что кризис был разрешен при посредничестве президента Азербайджана Ильхама Алиева и бывшего российского сенатора и азербайджанского гражданина Фархада Ахмедова.

По словам главы турецкого МИДа, Ахмедов встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и сформулировал для него ключевые тезисы письма Владимиру Путину, которые и стали затем основой восстановления доверия между двумя государствами. Это лишнее свидетельство того, что политические советы Ахмедова востребованы не только во внутренней, но и в международной политике.

В конце концов, взамен на длительное отсутствие на родине Фархад Ахмедов экспортировал в Азербайджан не только значительную часть заработанных им на чужбине денег, но и свой богатый опыт, который должен быть востребован в республике, а не встречаться в штыки отдельными представителями консервативных элит.

В программной публикации в "Фейсбуке" Ахмедов размышляет о том, что необходимо сделать для того, чтобы конструкция власти стала крепче, государство – более современным и способным отвечать на вызовы, а граждане – еще более свободными и достойными своей процветающей страны. Те, кто усмотрели политическую фронду в переосмысливании автором "тезисов" роли конструктивной оппозиции азербайджанской власти, либо не поняли мыслей предпринимателя, либо умышленно идут на искажение смыслов написанного.

Фархад Ахмедов. Кадр youtube.com

Между тем Фархад Ахмедов говорит о тех неотложных задачах реформирования государственных и общественных институтов, которые являются актуальными для Азербайджана. Ахмедову есть с чем сравнивать модели Азербайджана и других стран, есть в чем видеть смысл и цели предлагаемых им реформ: предприниматель прошел хорошую школу не только большого бизнеса, но и политики, причем как в Москве и Баку, так и в Брюсселе, и в Лондоне и еще в десятках стран как европейской, так и исламской ориентации.

Возможно, что Ахмедов излишне торопится стимулировать преобразования, которые с его точки зрения пошли бы на пользу Азербайджану, но видеть за этими инициативами стремление реализовать только свои политические амбиции или, того чище, стать проводником внешнего давления на Баку, конечно, глупо и абсурдно. Дискуссионные вопросы, которые ставит в своей публикации Ахмедов, безусловно, соответствуют политическому и общественному запросу, являются важным элементом текущей повестки, без которого существуют риски консервации и окукливания системы.

Конечно, тезисы Ахмедова для того и изложены именно в личной странице автора в Фейсбуке, чтобы подчеркнуть приватность его взглядов и советов. С ними можно соглашаться либо спорить, однако текст Ахмедова совсем не дает повода для обвинений в антиазербайджанском настрое предпринимателя. Наоборот: настоящим патриотом является тот, кто искренне и открыто предлагает свою точку зрения во благо общественного развития и при этом демонстрирует открытость к дискуссии. Такое доброе слово точно не достойно быть встреченным пистолетом, хотя бы даже и в переносном смысле.

Андрей Дегтярев.

13 декабря 2019, 22:59

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