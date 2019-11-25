Попытки Киева утопить Москву с треском провалились

Арбитраж фактически обнулил попытки Киева сделать все возможное, чтобы утопить Москву в этом споре. Требования Украины остались неудовлетворенными. Суд принял к сведению доводы российской стороны.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что довольны решением межгосударственного арбитражного трибунала. Украина пыталась максимально осложнить процессуальное положение России, используя разменной картой инцидент в Керченском проливе, передает "Царьград".
Гаага приняла свое первое постановление по спору о керченском инциденте, приняв к сведению все принципиальные предложения российской стороны. Судьи согласились с аргументами Москвы в плане разделения процесса на самостоятельные стадии. Их будет две: юрисдикционная и рассмотрение спора по существу.
Следующим шагом в споре о керченском инциденте станет подготовка меморандумов от России и Украины. Этим Москва и Киев вправе заниматься ближайшие полгода. К слову, Незалежная настаивала, что меморандумы должны быть готовы в течение двух месяцев. В Гааге такое требование сочли неуместным.
Инцидент в Керченском проливе – пограничный вооруженный конфликт, произошедший 25 ноября 2018 года в Керченском проливе. Вооруженные силы России и корабли Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с применением оружия задержали корабли Военно-морских сил Украины, пытавшиеся пройти из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
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