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Политика

Сговор Порошенко и Зеленского: новому Майдану в Киеве нашли объяснение

Фото: www.globallookpress.com
Украинский политолог Александр Семченко обратил внимание на странности, которые сопровождают новый Майдан в Киеве против подписания "формулы Штайнмайера". Протесты против Владимира Зеленского, считает эксперт, могут быть плодом договоренности Петра Порошенко с президентом Украины.
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Александр Семченко напомнил о том, как выглядели места проведения массовых протестных акций во времена Петра Порошенко, Виктора Януковича и Виктора Ющенко. Эксперт подчеркнул, что непосредственно к стенам здания администрации президента никого не подпускали.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Администрация огорожена забором, за этим забором выставляли еще один забор, потом ставили людей в сферах со щитами и только здесь было место для митингов", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога. Однако нынешние протесты против Владимира Зеленского и его политики в отношении Донбасса из этого правила выбиваются.

Александр Семченко напомнил, что прямо за спиной у участников нового Майдана в Киеве находятся стеклянные двери и им не составит никакого труда при должном желании проникнуть в здание и "насильственными действиями воздействовать на Зеленского". Ситуация может закончиться государственным переворотом, однако подобного не происходит.

"Вполне возможно, что есть определенный сговор между Порошенко и Зеленским", – считает эксперт.

По его словам, сложившаяся ситуация может играть на руку обоим политикам, поскольку каждый из них получает повышенную поддержку со стороны именно своего электората. Впрочем, и для Петра Порошенко, и для Владимира Зеленского стихийные акции протеста могут стать крупной проблемой, если они перерастут в настоящий новый Майдан.

Автор: 3 октября 2019, 18:54

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Интересно, мерзкая харя Порошенки ему самому нравится?
1

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