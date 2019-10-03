Сговор Порошенко и Зеленского: новому Майдану в Киеве нашли объяснение

Александр Семченко напомнил о том, как выглядели места проведения массовых протестных акций во времена Петра Порошенко, Виктора Януковича и Виктора Ющенко. Эксперт подчеркнул, что непосредственно к стенам здания администрации президента никого не подпускали.
"Администрация огорожена забором, за этим забором выставляли еще один забор, потом ставили людей в сферах со щитами и только здесь было место для митингов", – цитирует издание "Политнавигатор" украинского политолога. Однако нынешние протесты против Владимира Зеленского и его политики в отношении Донбасса из этого правила выбиваются.
Александр Семченко напомнил, что прямо за спиной у участников нового Майдана в Киеве находятся стеклянные двери и им не составит никакого труда при должном желании проникнуть в здание и "насильственными действиями воздействовать на Зеленского". Ситуация может закончиться государственным переворотом, однако подобного не происходит.
"Вполне возможно, что есть определенный сговор между Порошенко и Зеленским", – считает эксперт.
По его словам, сложившаяся ситуация может играть на руку обоим политикам, поскольку каждый из них получает повышенную поддержку со стороны именно своего электората. Впрочем, и для Петра Порошенко, и для Владимира Зеленского стихийные акции протеста могут стать крупной проблемой, если они перерастут в настоящий новый Майдан.
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