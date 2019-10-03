Взбесившийся Порошенко поставил подножку Зеленскому

Порошенко пытается помешать реализации "формулы", поскольку окончание конфликта в Донбассе покажет его политическую несостоятельность. С таким заявлением выступил политолог Араик Степанян.
Если договор будет действовать, то Порошенко рано или поздно спросят, почему он не сделал это за пять лет президентства, пояснил эксперт. Поэтому бывший глава государства активно протестует против "формулы Штайнмайера", отметил Степанян.
При этом согласование документа политолог считает заслугой не Киева, а президента США Дональда Трампа. Таким образом американский лидер ищет способ наладить отношения с Россией и вернуть ее в "большую семерку", полагает эксперт.
Степанян напомнил, что Трамп призывал Зеленского восстановить отношения с Россией. Во время недавней встречи с украинским лидером в Нью-Йорке глава Белого дома выразил надежду, что Киев и Москва найдут общий язык.
"Формула Штайнмайера" названа по имени бывшего министра иностранных дел Германии, а ныне ее президента Франка-Вальтера Штайнмайера. Документ предполагает проведение местных выборов в Донбассе. Если ОБСЕ признает их легитимными, Киев будет обязан предоставить "отдельным районам Донецкой и Луганской областей" особый статус.
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