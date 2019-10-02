"Забыли в тюрьме": брошенного за решетку Порошенко ждет страшная участь

У бывшего президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко больше весомых поводов находиться в тюрьме, чем пребывать на свободе. Число аргументов в пользу необходимости бросить политика за решетку растет с каждым днем.

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