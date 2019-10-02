"Забыли в тюрьме": брошенного за решетку Порошенко ждет страшная участь

Дело против Петра Порошенко насчитывает множество обвинений самого разного характера. Политика подозревают в экономических злоупотреблениях, а также превышении полномочий и попытке захвата власти.
Некоторые эксперты считают, что можно также говорить о причастности Петра Порошенко к военным преступлениям. Юрист Андрей Портнов считает, что работу бывшего президента Украины и его окружения необходимо проверить самым тщательным образом. Выводы, к которым должно прийти следствие, приведут к серьезным изменениям в судьбе политика.
"Заканчивать с ним нужно именно сейчас, когда это имеет и юридические основания, и общественное мнение. Один раз приняли решение и забыли в тюрьме", – цитирует издание "Политнавигатор" Андрея Портнова.
Аттракцион невиданного цинизма. Порошенко - человек, который одобрил "Минские соглашения" и в 2016 руками Кучмы подписал схему "сначала выборы - потом контроль над границей". Теперь на пафосе он рассказывает нам, что он против. pic.twitter.com/h7y73e81Qz— Наш Харків���� (@MaidanKharkiv) October 1, 2019
В пользу мнения о том, что дело против Петра Порошенко может закончиться реальным тюремным заключением для политика, говорит и тот факт, что он перестал получать поддержку, хотя бы даже и моральную, со стороны стран Запада. Например, не нашел понимания в Евросоюзе его выпад против "формулы Штайнмайера".
"Вчера глава МИД Германии заявил, что одобряет формулу Президента Германии Штайнмайера, чем публично подтвердил ее принадлежность и авторство к руководству ФРГ. Напомню, десять дней назад в интервью собственному телеканалу Порошенко заявил, что эту формулу написали в России и Штайнмайер к ней не имеет отношения", – заметил Андрей Портнов.
Юрист добавил, что это событие наглядно демонстрирует, что политик неприкрыто лгал. Это также является аргументом в пользу продолжения расследования дела против Петра Порошенко. "Считаю, что за ложь, разжигание и провоцирование войны, военные преступления и создание условий для массовых убийств украинцев Порошенко должен полностью исчезнуть из украинской реальности", – подчеркнул Портнов.
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