Госпереворот в США: сделано заявление об отстранении Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что то, что происходит в стране сейчас, является попыткой устроить государственный переворот. Эксперты оценили насколько слова американского лидера соответствуют действительности.

"По мере того, как с каждым днем я узнаю все больше и больше, я прихожу к выводу, что происходящее – не импичмент, а государственный переворот, предназначенный для того, чтобы лишить людей власти, права голоса, их свобод, второй поправки, религии, вооруженных сил, стены на границе и данных им Богом прав граждан Соединенных Штатов Америки!", – на своей странице в "Твиттер" написал Дональд Трамп.

"Трамп во многом прав", – цитирует НСН кандидата политических наук, американиста Дмитрия Евстафьева. По его словам, Демократическая партия действительно хочет изменить ключевые позиции в системе американского управления таким образом, чтобы они удовлетворяли именно ее. На пути к захвату власти у них, однако, стоит президент США, а также его многочисленные избиратели.

"Понимая невозможность победить Трампа политически, она старается победить его бюрократически, через изменение системы, процедуры и перераспределения власти в Соединенных Штатах. Это не государственный переворот в чистом виде, но это попытка изменения конституционного устройства США явочным порядком и без мнения граждан", – рассказал эксперт.

Но обратите внимания, Трамп не начал ни одной войны, в отличии от кровожадного монстра Обамы, или кровопийцы Буша. Трамп миротворец и именно таким он войдет в историю. А кто такой Байден? Мелкий жулик с Уолл-стрит. — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) September 30, 2019

Дмитрий Евстафьев отметил, что на стороне Дональда Трампа не только большинство избирателей, но и сама политическая конфигурация в том числе и в органах власти. Однако президент США несколько отдалился от руководства Республиканской партии – этот пробел ему следует восполнить, чтобы гарантировать себе более надежную защиту от отстранения в ходе государственного переворота.