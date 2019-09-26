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Политика

Скандал с Трампом грозит Зеленскому отставкой

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского должен был привести к импичменту президента США, но ударил по украинскому лидеру. Теперь, полагают его оппоненты, у общественности есть доказательства для досрочной отставки главы государства.
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В том, что Владимир Зеленский предает интересы Незалежной, не сомневались многие украинские эксперты и политики. Эту мысль высказывали люди, занимающие противоположные точки зрения. Для многих опубликованная стенограмма разговора президентов США и Украины стала доказательством их правоты.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Очевидно, что Зеленский пытается играть и нашим, и вашим. Это не Трамп давил на него, это он сам прогибался, как мог", – отметил киевский политолог Александр Семченко. "В опубликованной стенограмме его телефонного разговора с Трампом лично я не увидел повода для импичмента Трампа. Там есть повод для импичмента Зеленского", – добавил он.

Эксперт подчеркнул, что вопреки наличию веских оснований досрочное прекращение полномочий Зеленскому не грозит. Он сам сформулировал и одобрил закон об импичменте, и, как отмечали специалисты, документ делает подобный исход практически невозможным.

"Он президент, который предает национальные интересы", – оценил Зеленского Семченко.

Слова украинского лидера, подчеркнул эксперт, ужасны и сточки зрения внутренней политики, и с точки зрения внешней. Характеристики Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона, прозвучавшие из уст Владимира Зеленского, недопустимы. Киеву, судя по всему, стоит приготовиться к охлаждению отношений с европейскими столицами.

Автор: 26 сентября 2019, 16:30

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