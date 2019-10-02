Сядет в американскую тюрьму: неожиданный поворот в деле Порошенко

Кто-то из бывших украинских генеральных прокуроров может оказаться в американской тюрьме. Не исключено, что компанию им составит экс-президент Петр Порошенко. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин.



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