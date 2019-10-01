Шансов нет: на забитом Порошенко поставили крест

Судя по президентским и парламентским выборам, Порошенко
может рассчитывать на поддержку максимум четверти украинцев. Но ходят слухи,
что политик может вернуть себе кресло через государственный переворот или
очередной Майдан.
Каждый народ заслуживает своего президента, прокомментировал Олейник перспективы Порошенко. Он призвал украинцев начать с себя, тогда и власть станет лучше. "А та (нация. – Прим.ред.), что находится в крепостном состоянии души, она будет получать Порошенко", – написал экс-депутат на своей странице в "Фейсбук".
Если бывший президент решится на переворот, то потерпит фиаско, уверен Олейник. Порошенко он назвал "отыгранной картой". Теперь стоит задача сделать ее не только битой, но и судимой, подчеркнул политик.
"Чтобы он по принципу возмездия за содеянное понес наказание за свои деяния на посту первого человека страны", – заключил он.
Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных расследованиях, сообщил в эфире украинского телевидения директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Он уточнил, что во всех делах бывший президент является свидетелем.
Но украинская политика настолько непредсказуема, что перейти в статус обвиняемого Порошенко может очень быстро. В стране достаточно тех, кто хочет видеть бывшего президента за решеткой. Слишком многим он перешел дорогу за последние пять лет.
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