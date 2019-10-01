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Политика

Шансов нет: на забитом Порошенко поставили крест

Петру Порошенко не оставили шансов. Фото: www.globallookpress.com
Лучшие дни экс-президента Украины Петра Порошенко остались в прошлом. Политик не сможет вернуть себе былое влияние, уверен депутат Верховной рады трех созывов Владимир Олейник. 
прочитано 177 раз

Судя по президентским и парламентским выборам, Порошенко может рассчитывать на поддержку максимум четверти украинцев. Но ходят слухи, что политик может вернуть себе кресло через государственный переворот или очередной Майдан.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Каждый народ заслуживает своего президента, прокомментировал Олейник перспективы Порошенко. Он призвал украинцев начать с себя, тогда и власть станет лучше. "А та (нация. – Прим.ред.), что находится в крепостном состоянии души, она будет получать Порошенко", – написал экс-депутат на своей странице в "Фейсбук".

Если бывший президент решится на переворот, то потерпит фиаско, уверен Олейник. Порошенко он назвал "отыгранной картой". Теперь стоит задача сделать ее не только битой, но и судимой, подчеркнул политик.

"Чтобы он по принципу возмездия за содеянное понес наказание за свои деяния на посту первого человека страны", – заключил он.

Петр Порошенко фигурирует в 12 уголовных расследованиях, сообщил в эфире украинского телевидения директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Он уточнил, что во всех делах бывший президент является свидетелем.

Но украинская политика настолько непредсказуема, что перейти в статус обвиняемого Порошенко может очень быстро. В стране достаточно тех, кто хочет видеть бывшего президента за решеткой. Слишком многим он перешел дорогу за последние пять лет. 

Автор: 1 октября 2019, 17:06
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