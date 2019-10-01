Раскрыты секретные детали разговора Путина и Порошенко

Москва хотела помочь Киеву, но украинское руководство решило
продолжить наступление в Донбассе. В итоге ВСУ потерпели чудовищное поражение
под Иловайском. После этого Порошенко стал считать Путина врагом, заявил бывший
депутат.
Россия и Украина находятся на грани "вражеских отношений", полагает экс-парламентарий. Москва, заявил Грынив, "умеет расставлять ловушки".
"Знаете, как разговаривал первые полгода Путин с Порошенко? "Петр Алексеевич, чем я могу тебе помочь?" Посылая тысячи людей, которые убивают. Он не удержал уже эту игру после Иловайска", – сказал бывший депутат в эфире "Громадське ТВ".
Бои за город Иловайск продолжались с августа до начала сентября 2014 года. Стремившаяся окружить Донецк украинская армия попала в окружение и потерпела сокрушительное поражение: по некоторым данным, в "котле" погибли почти тысяча военнослужащих ВСУ.
Я так хочу, что бы Порошенко ответил за моих любимых ребят с Донецкого аэропорта,я не спала как и многие мы с вами сутками,это наши настоящие Киборги,на которых эта падаль пиарилась.Я хочу чтобы он ответил за Иловайск. Я так хочу, чтоб он ответил за Крым и Майдан.— Elena������ (@61_elena) July 29, 2019
В августе прошлого года, к четвертой годовщине разгрома, Печерский суд Киева обязал генпрокуратуру расследовать возможное причастие к событиям Петра Порошенко и близкого к нему начальника Генштаба Виктора Муженко. В Верховной раде тогдашнего президента обвинили в сокрытии информации о битве за Иловайск, а также в отдаче "преступных и непрофессиональных приказов".
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