Какой подвох ждет молдавских избирателей

На фоне бурных обсуждений шансов кандидатов на пост президента Украины незамеченным остается еще один процесс, который имеет не менее важное значение для России. 24 февраля пройдут выборы в парламент Молдавии. Ожидается, что подавляющее количество мест в новом составе получат три политические силы.

Явный фаворит предстоящих выборов – оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова, ориентированная на восстановление тесного сотрудничества с Россией. Другой противник правящего режима – правый блок ACUM – активно поддерживается Западом. По прогнозам политологов, пока находящаяся у власти Демократическая партия Молдовы, возглавляемая олигархом Владимиром Плахотнюком, также может получить значительное представительство в новом парламенте.

Согласно данным опросов, в том числе проведенных американским Международным республиканским институтом (IRI), на которые ссылается в своей колонке в "Независимой газете" политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев, правящий режим народу не угоден. Более того, он не устраивает ни Запад, ни Москву. Главные причины – процветающая коррупция и деградирующая демократия.

Казалось бы, правящий режим обречен. Однако у молдавской политики есть свои особенности, можно сказать даже чудеса. Одно из них – партия "Шор". Ее можно назвать новой надеждой Плахотнюка, призванной повторить эффект "Нашей партии" – фаворита парламентской кампании 2014 года, которая была снята незадолго до выборов.





Лидер партии "Шор" – Илан Шор – хорошо известен не только в Молдове. Богатый бизнесмен с широкими связями в России и Израиле. Однако, как утверждает основатель "Нашей партии" Ренато Усатый в опубликованном в Сети видео, въезд Шору в Россию запрещен еще в январе 2015 года и как минимум на шесть лет. По одной из версий, запрет на въезд мог быть введен за нанесенный в результате финансовых махинаций ущерб ряду российских банков. Вероятно, российское решение в отношении Шора стало определяющим и для его дальнейшей судьбы в Молдове.

Летом 2017 года Кишиневский суд приговорил его к семи с половиной годам годам тюрьмы за финансовые махинации. Как уже неоднократно сообщали СМИ, афера, в которой он участвовал, была настолько крупной, что в республике ее называют "преступлением века", а прокурор даже требовал для Шора 19 лет тюремного заключения. Напомним, осенью 2014 года, в преддверии парламентских выборов, из трех молдавских банков был выведен 1 миллиард долларов – сумма, эквивалентная на тот момент 12% ВВП всей республики.

Для того чтобы украсть деньги, мошенникам потребовалось всего несколько дней, в течение которых банки по принципу финансовой карусели кредитовали подконтрольные Шору компании. Позже эти средства выводились на латвийские банковские счета компаний из Великобритании и Гонконга.

Все банки на момент махинации были связаны с бизнесменом: он занимал пост председателя совета директоров Bancade Economii, а также являлся акционером Ваnса Sociala и Unibank. Более того, как выяснила нанятая Нацбанком Молдовы для расследования махинации независимая компания Kroll, даже инкассаторская машина, на которой перевозились документы Ваnсаde Economii и которая позже была найдена обгоревшей, принадлежал охранному агентству Klassika Force Илана Шора.

В результате аферы бюджету республики был нанесен огромный ущерб, поскольку затыкать финансовую дыру пришлось Нацбанку. Самого Илана Шора задержали в июне 2016 года по подозрению в мошенничестве и отмывании денег, а в августе поместили под домашний арест по обвинению в "злоупотреблении служебным положением во время управления банком". Шор сотрудничал со следствием. Фактически на основании данных им показаний был арестован и позже приговорен к девяти годам тюремного заключения бывший премьер Молдовы Владимир Филат.





Самому Шору же пока удается уйти от того, чтобы приговор в отношении него был приведен в исполнение. Защита бизнесмена заявила, что подаст на апелляцию, но до сих пор, судя по информации из открытых источников, этого не было сделано. По сути, как можно предположить, дело затягивается намеренно. Причем, Шор не просто остается на свободе. Еще в 2015 году он стал мэром города Оргеева, ведет активную политическую деятельность, руководя партией имени себя самого.

Судя по всему, в нынешней парламентской избирательной кампании Шор копирует Ренато Усатого образца 2014 года. Получается не очень. Тем не менее рейтинги партии "Шор" ползут вверх, к заветному шестипроцентному барьеру, да и в одномандатных округах активность высокая. Так что, вероятно, надежда Плахотнюка пока оправдывается.

Оставим за скобками неоднозначность законодательной системы Молдовы, пишет эксперт, которая позволяет людям, чья вина доказана в суде, участвовать в выборах и занимать государственные должности. Серьезный и влиятельный админресурс здесь очевиден. Он дополнен концертами российских звезд, щедрой благотворительностью, громкими обещаниями и тому подобным. Все это, видимо, делается с единственной целью – убедить избирателя в своей пророссийской направленности и создать впечатление, что жизнью простых граждан заботит политика.

На деле Илана Шора можно назвать типичным олигархом без политических убеждений и идеологических пристрастий, который вынужден сегодня дружить с Плахотнюком, чтобы избежать реального уголовного преследования. Создаваемый им образ в политике решает двоякую задачу: заполучить ту роль, которую когда-то играл Усатый, и обеспечить себе выживание.

Способен ли молдавский избиратель увидеть предлагаемый ему подвох в виде партии Шора, покажет время. Очевидно другое – запрет на въезд политикам и бизнесменам с такой репутацией в Россию более чем оправдан. И нужно это не только для того, чтобы избежать нанесения ущерба нашей стране. Может быть, это будет способствовать и приходу к власти в Кишиневе здоровых политических сил, способных предложить народу Молдавии достойное будущее, предполагает Олег Матвейчев.