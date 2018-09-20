В Госдуме появилась новая комиссия

Парламентарии на пленарном заседании поддержали решение о создании комиссии, которая займется контролем за доходами депутатов, мандатными вопросами и вопросами депутатской этики. Формирование комиссии было поддержано спикером Госдумы Вячеславом Володиным.



В ходе пленарного заседания законодатели поддержали упразднение комиссий по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и по вопросам депутатской этики.

На их базе создана объединенная структура. Ее полное название - комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. К мандатным относятся вопросы, касающиеся досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы.

Руководителем новой структуры стал Отари Аршба. Ранее он занимал должность председателя комитета нижней палаты по вопросам депутатской этики. Его первыми заместителями стали представители всех четырех фракций Госдумы - единоросс Иван Квитка, либерал-демократ Елена Строкова, коммунист Казбек Тайсаев и справедливоросс Николай Рыжак.





Как отметил Аршба, материалы, которые ранее изучались в составе двух комиссий, будут переданы в новую структуру в течение нескольких дней. "Работа предстоит большая. Только по одной комиссии по этике, если считать и веерную рассылку, – это более тысячи обращений граждан", – рассказал законодатель.



Формируется комиссия на пропорциональной основе, то есть соответствует уровню представительства в нижней палате четырех фракций. Большинство членов структуры представляют фракцию "Единой России" – 11 человек, по четверо от КПРФ и ЛДПР, двое – от "Справедливой России". Заседания комиссии будут проводиться по мере необходимости, однако не менее одного раза за сессию.

Решение о формировании объединенной комиссии было принято 13 сентября на заседании комитета по контролю и регламенту. Идею поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Создание новой комиссии соответствует опыту парламентов других стран, в частности входящих в Группу государств по борьбе с коррупцией (GRECO).