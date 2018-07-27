"Не спать": Путин взбодрил закисших коллег перед важной встречей
Российский лидер вошел в комнату для переговоров обратился к присутствовавшим: "Не спать". Отмечается, что президент сделал это со свойственной ему доброжелательностью и долей юмора.
Усталость чиновников обусловлена продолжительностью саммита. В ходе встреч индийский премьер-министр и российский лидер успели обсудить широкий спектр тем, передает ТАСС.
Путин отметил, что тесные контакты с Моди помогают повысить товарооборот между Россией и Индией. Он подчеркнул, что в 2017 году этот показатель вырос на 24%. "Наши усилия небезуспешны", – заметил президент.
В свою очередь Моди поздравил Россию с успешными организацией и проведением чемпионата мира по футболу, пишет РИА ФАН. Премьер-министр Индии отметил, что страна всегда была известна своими спортивными достижениями.
Напомним, что 26 июля Владимир Путин прибыл на саммит в Йоханнесбурге. Глава государства намерен пробыть в ЮАР до 27 июля.
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