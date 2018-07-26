Путин и Трамп заключили в Хельсинки тайное соглашение

Становятся известны новые подробности встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Оказывается, лидеры двух стран разделили Косово.

На саммите в столице Финляндии президенты обсудили Косово и согласовали свои позиции по этому вопросу, пишет приштинская Gazeta Express со ссылкой на дипломатические источники. По их информации, президент США дал зеленый свет на разделение частично признанного государства.

Администрация Трампа согласилась с тем, что Косово предоставит Сербии свои северные регионы, а в ответ Белград должен признать республику.

Издание утверждает, что изменение во взглядах по сравнению с предыдущими президентами США, которые выступали за нерушимость границ Косово, связано с приходом Джона Болтона на пост советника Трампа по национальной безопасности. Он известен антикосовскими взглядами с тех пор, когда был американским представителем в ООН.

Республика Косово – частично признанное государство на Балканском полуострове, основное население которого составляют албанцы. Сербия считает Автономный край Косово и Метохию, как называется регион в Конституции, частью своей территории. Россия независимость Косово не признает: Москва считает регион частью Сербии. США занимают противоположную позицию.

«Ждем признания Косово частью Сербии»: в посольстве РФ ответили на «Крымскую декларацию» США https://t.co/Jb10lLVU2O — Новости дня (@locationews) 26 июля 2018 г.

Напомним, что в июне 2018 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что вопрос о непризнанном государстве Косово сербский народ будет решать на референдуме. А 28 июня сербы Косово и Метохии написали открытое письмо Владимиру Путину, в котором просят его использовать все дипломатические средства для того, чтобы остановить легализацию албанского сепаратизма в южном крае Сербии. Позже сербский министр инноваций и технологий Ненад Попович, в свою очередь, призвал Россию включиться в диалог по Косово.

В конце мая трое сербов пострадали от рук албанцев во время попытки посетить разрушенную церковь Святой Троицы в селе Петрич вблизи города Печ в Косово. Нападения на сербов продолжились и после этого инцидента.