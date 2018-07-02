Кровь и разруха: Украина стала жертвой страшного проклятия
По словам аналитика, лучше всего украинцы жили, когда у них не было собственного государства. "То, что мы называем Украина – проклятие этой территории. Единственный выход из той ситуации – ликвидация проекта Украина, причем под корень, до основания", – цитирует журналиста РИА ФАН.
Ваджра убежден: до того момента, пока Незалежная будет существовать, будет насилие, разруха и кровь. Киевский журналист полагает, что создатели украинской государственности изначально задумывали ее для разделения единого народа. Аналитик подчеркнул, что попытки эмигрировавших в Россию украинских политиков создать собственную политическую силу заранее обречены на провал.
Стоит отметить, что за последние годы из-за резкого ухудшения социально-экономической обстановки увеличился отток населения из Незалежной. Только за 2013-2016 годы численность экономически активных граждан от 15 до 70 лет в стране сократилась с 21 до 18 миллионов человек. В то же время количество штатных работников уменьшилось на два миллиона, а численность самозанятых – на 2,5 миллиона.
Многие украинцы уезжают в соседние страны – Польшу, Венгрию, Чехию. Кроме того, популярным направлением для трудовой миграции продолжает оставаться Россия. Однако трудности в отношениях между Москвой и Киевом заставляют граждан Незалежной отдавать предпочтение европейскому направлению.
По словам украинского политолога Дмитрия Джангирова, Европе Украина нужна исключительно в качестве источника дешевой рабсилы. Он подчеркнул, что в течение 20 лет дефицит рабочих рук правительства Старого Света планируют покрыть именно мигрантами из Незалежной.
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