Как Порошенко превращает Украину в "страну-зомби"

Если Украина и дальше останется под контролем Запада, она потеряет всю свою промышленность и превратится в сырьевой придаток Европы. Об этом заявил киевский политолог Владимир Скачко.

По словам эксперта, Незалежная при президенте Петре Порошенко продолжает стремительными темпами терять свой промышленный потенциал, превращаясь в преимущественно аграрную страну, "лишними" в которой окажутся 15 миллионов человек. "Превращение Украины в сырьевой, обрабатывающий придаток Запада, в рынки сбыта, и населенный сервисной нацией, которая не будет производить какие-то сложнейшие механизмы, не будет стремиться в космос, не будет производить свои самолеты и корабли", – сказал Скачко в эфире канала TOPINFORM.

Политолог предсказал незавидное будущее украинскому социуму. Он уверен: при продолжении текущих тенденций на Украине "будут батраки, планктон", а также немного солдат и полицейских для поддержания порядка. "Вот такая страна может существовать огромное количество лет", – добавил эксперт.

Уничтожение промышленности и деградация производства будет означать превращение Украины в "страну-зомби". Существовать такое государство, конечно, может, но лишь при помощи новых кабальных западных кредитов.



Масштабную катастрофу Незалежной предсказывает и ее западный сосед – Польша. Так, на днях в газете Rzeczpospolita заявили, что Украина будет пустеть из-за миграции ее населения и значительного снижения рождаемости. По словам директора отдела стратегии Warsaw Enterprise Institute Анджея Талаги, которого цитировало издание, Незалежная постепенно будет становиться настоящей "геополитической дырой".

В издании уверены, что Варшава должна учитывать дальнейшую деградацию Украины и общаться с ней как с "прикованным к постели больным", а не как с равнозначным партнером. Кроме того, в Rzeczpospolita отметили, что в Польше в настоящий момент находятся более миллиона мигрантов из Незалежной, и их количество продолжает стремительно увеличиваться. Этому способствует, помимо прочего, введение безвизового режима со странами ЕС.





Как отметил украинский политолог Дмитрий Джангиров, Украина нужна Европе лишь в качестве донора дешевой рабочей силы. "В этом году миллион рабочих карт выдано, а вообще, в течение 20 лет дефицит рабочей силы в пять миллионов они планируют покрыть украинцами", – подчеркнул эксперт.

Колоссальная миграция граждан Незалежной на Запад объясняется продолжающимся ухудшением социально-экономической ситуации в стране. По данным специалистов Киевского международного института социологии,абсолютное большинство украинцев не испытывают никаких надежд на перемены к лучшему. Так, на лето 2017 года более 70% процентов украинцев уверены, что Петр Порошенко и его окружение ведет страну в неправильном направлении.

Хорошей экономическую ситуацию в стране считают всего лишь 0,8% граждан, а удовлетворительной – 9,7%. Вместе с тем "двойку" экономической политике Порошенко поставило подавляющее большинство граждан Незалежной - 87,1%. Неудивительно, что на улучшение жизни надеются всего лишь 10% опрошенных, тогда как 38% полагают, что ситуация будет только ухудшаться в дальнейшем.

