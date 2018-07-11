Украинский экс-депутат нелепо оправдалась за призыв бить русскоговорящих

Бывший депутат Рады Ирина Фарион объяснила свои слова о том, чтобы "бить в челюсть" всем русскоязычным на Украине. По ее словам, это "нормальная реакцией" на якобы дискриминацию украиноязычных граждан.

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