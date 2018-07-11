Украинский экс-депутат нелепо оправдалась за призыв бить русскоговорящих
Экс-политик считает, что свою позицию стоит доказывать силой. По ее словам, это касается тех, кто пытается "возвеличить" русский язык на Украине.
"Если до вас не доходит наша интеллектуальная сила, нравственная, духовная, тогда надо применять силу физическую", – цитирует Фарион "Обозреватель". Она добавила, что в стране "не дискриминируют" ни один народ по языковому принципу, кроме "коренного населения страны".
По ее словам, решить проблему не позволяют даже требования, прописанные в украинской конституции о том, что национальный язык – "обязателен к употреблению абсолютно во всех областях жизни!" По мнению Ирины Фарион, в этой ситуации "наступает суд Линча". Ранее, в июне экс-депутат призвала украинцев "давать в челюсть" русскоговорящим гражданам.
А 11 июля заявила на своей странице в Facebook, что русскоязычные граждане напоминают ей лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. "Москвоязычные украинцы напоминают мне ЛГБТ: они так же агрессивно навязывают свою патологию здоровому обществу", – считает Фарион. Напомним, в конце апреля этого года Ирина Фарион в эфире одного из украинских телеканалов назвала русскоязычных граждан Украины умственно неполноценными.
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