Россия бойкотировала заседание ПА ОБСЕ после издевок Грузии

Российская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Причиной стали грубые нарушения регламента голосования. В Москве не исключают выхода России из организации.

Регламент голосования в ПА ОБСЕ был грубо нарушен во время рассмотрения очередных антироссийских резолюций. Российская делегация требовала отложить голосование по этим документам, однако его все же решили проводить – в отсутствие авторов резолюций, представителей Украины.

"Российская делегация считает, что отсутствие ряда депутатов – авторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", – заявил Петр Толстой. Глава делегации России добавил, что представитель Грузии Георгий Церетели в издевательской манере говорил о том, что его могут "уведомить почтовым голубем... об отсутствии депутатов".

По словам Толстого, российские парламентарии расценивают такие действия как грубое нарушение регламента организации. И не позволят оскорблять себя и Россию с помощью "таких псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели", приводит слова Толстого RT.

Сообщается, что делегация России выступила против рассмотрения трех резолюций. Одна из них касалась Крыма и Севастополя. Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что российские парламентарии не намерены голосовать за проект берлинской резолюции. Более того, он не исключил выхода России из ПА ОБСЕ.

По словам Джабарова, европейские депутаты, клеймящие Россию, забыли, кто стоял у истоков этой организации. И теперь, когда они все нас поучают, как жить, это выглядит, мягко говоря, неприлично.