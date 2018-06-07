Госдума решила продлить весеннюю сессию
Соответствующее решение было принято сегодня на заседании
Совета Госдумы. Предложение продлить текущую сессию на неделю было поддержано представителями
всех парламентских фракций, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав
Володин.
Кроме того, был определен порядок работы законодателей на начало осенней сессии. Как решили депутаты, последняя неделя августа и первая неделя сентября (с 27 августа по 9 сентября) будут региональными. Таким образом, народные избранники смогут поработать в своих избирательных округах.
Первое заседание Совета Госдумы, как планируется, состоится во в понедельник, 10 сентября. "Госдума седьмого созыва бьет рекорды по рабочей нагрузке, – отметил собеседник ТАСС в аппарате нижней палаты. – Это максимальная длительность сессии за 25 лет работы Государственной думы".
По данным источника агентства, решение о продлении сессии связано с необходимостью "синхронизировать отпуска с правительством". Напомним, в 2017 году на последнее в рамках весенней сессии пленарное заседание законодатели собрались 21 июля. А в ходе работы предыдущих созывов весенняя сессия завершалась еще раньше – в первых числах июля.
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