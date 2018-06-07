Пять депутатов заседали во всех семи созывах Госдумы

В Госдуме оказались пять депутатов, которые заседали во всех составах нижней палаты. За 25 лет новейшей истории российского парламента четыре законодателя-мужчины и одна женщина (или 1% от общего числа депутатов) были членами семи думских созывов.



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