Пять депутатов заседали во всех семи созывах Госдумы
Из 450 человек, составляющих депутатский корпус Госдумы,
пятеро входили в состав нижней палаты парламента всех семи созывов. Об этом сообщил
думский спикер Вячеслав Володин.
Он отметил, что среди тех, кого россияне на протяжении 25 лет избирают в парламент, – четверо мужчин и одна женщина. "С момента формирования Госдумы с первого созыва у нас пять депутатов в течение всего этого времени переизбирались избирателями и сегодня работают с нами", - сказал Володин.
По словам спикера Госдумы, депутатами-ветеранами являются лидер КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Анатолий Грешневиков, Николай Харитонов и Тамара Плетнева. Вручение последней госнаграды, отмечает "Интерфакс", и стало поводом для того, чтобы озвучить такую статистику.
О присуждении Тамаре Плетневой ордена Дружбы сообщил полномочный представитель президента в нижней палате парламента Гарри Минх. По его словам, в соответствии с указом главы государства, награда вручается председателю комитета по вопросам семьи, женщин и детей за заслуги в укреплении российской государственности и многолетнюю добросовестную работу.
Минх отметил, что труд депутата является "сложной материей". При этом, сказал он, парламентарии не всегда слышат слова благодарности в свой адрес.
В свою очередь Вячеслав Володин отметил, что Тамара Плетнева является единственной женщиной среди депутатов-ветеранов. По словам спикера Госдумы, она как политик прошла сложный путь, на котором пришлось столкнуться со сложностями конкурентной борьбы, в том числе внутри партии.
"Но она смогла это, – подчеркнул Володин. – Значит, у каждого есть шанс быть в политике на протяжении 25 лет".
Телеведущая продемонстрировала фигуру
Чиновников FIFA заподозрили во временном помешательстве
Поп-король решил не останавливаться
Поклонники поздравили супружескую пару