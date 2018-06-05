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Политика

ПАСЕ призвали восстановить полномочия России

Фото: duma.gov.ru
Парламентской ассамблее Совета Европы необходимо восстановить полномочия России в этой организации. С таким призывом выступил экс-председатель ПАСЕ, бывший спикер сената Нидерландов Рене ван Дер Линден в рамках международного форума "Развитие парламентаризма". Он напомнил, что сотрудничество между парламентами является одним из важнейших инструментов для выстраивания диалога.

Продолжение: Госдума изучит европейский опыт борьбы с оскорблениями властей в СМИ
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По словам ван Дер Линдена, в настоящее время и России, и Европе не хватает двусторонних отношений между членами парламента России и парламентов стран – членов ЕС. Бывший руководитель ПАСЕ призвал действующих парламентариев "восстановить свою первоначальную роль, которая представляет собой школу демократии и платформу для обсуждения." "Россия исключена из ПАСЕ, и это огромная ошибка, – заявил он. – Мы должны восстановить отношения, возродить диалог".

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Как отметил парламентарий, сегодня не хватает доверия между Евросоюзом и Россией. "Нам нужна стабильность и стабильное развитие, и сильная Россия, потому что сильная Россия гораздо важнее для будущего всего континента, чем слабая Россия. Но есть люди, которые пытаются снизить значение России в мире", – отметил он.

Как считает Рене ван Дер Линден, "сегодня у нас есть огромные вызовы, которые стоят перед всеми нами". Например, если мы посмотрим, как США с президентом Трампом во главе пытаются себя вести на Ближнем Востоке, а ЕС слишком легко поддаются влиянию США", – обратил он внимание участников дискуссии в рамках форума.

Фото: duma.gov.ru

После выступления экс-председателя ПАСЕ слово взял член Совета Федерации, бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он отметил низкое качество диалога между парламентариями России и Запада. При этом, по его словам, налицо усиление политического, военного, экономического и пропагандистского давления на Россию.

"Я не помню такого напряжения и такого низкого качества наших отношений с США, да и с большинством стран ЕС, после окончания холодной войны, которое мы наблюдаем сегодня", – сказал сенатор. В связи с этим, отметил он, крайне важна роль парламентов, однако диалог между ними выстраивается "либо путем санкционного давления, либо путем попыток изгнать из многосторонних парламентских организаций Россию".

Фото: Пресс-служба

Напомним, международный форум "Развитие парламентаризма" проходит 4-5 июня на ВДНХ. Его инициатором и председателем является спикер Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятие в Москву приехали законодатели и эксперты из 96 стран мира, представители 11 международных парламентских организаций.

Автор: Дмитрий Куклин5 июня 2018, 13:45
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