ПАСЕ призвали восстановить полномочия России
По словам ван Дер Линдена, в настоящее время и России, и
Европе не хватает двусторонних отношений между членами парламента России и
парламентов стран – членов ЕС. Бывший руководитель ПАСЕ призвал действующих парламентариев
"восстановить свою первоначальную роль, которая представляет собой школу
демократии и платформу для обсуждения." "Россия исключена из ПАСЕ, и
это огромная ошибка, – заявил он. – Мы должны восстановить отношения, возродить
диалог".
Как отметил парламентарий, сегодня не хватает доверия между Евросоюзом и Россией. "Нам нужна стабильность и стабильное развитие, и сильная Россия, потому что сильная Россия гораздо важнее для будущего всего континента, чем слабая Россия. Но есть люди, которые пытаются снизить значение России в мире", – отметил он.
Как считает Рене ван Дер Линден, "сегодня у нас есть огромные вызовы, которые стоят перед всеми нами". Например, если мы посмотрим, как США с президентом Трампом во главе пытаются себя вести на Ближнем Востоке, а ЕС слишком легко поддаются влиянию США", – обратил он внимание участников дискуссии в рамках форума.
После выступления экс-председателя ПАСЕ слово взял член Совета Федерации, бывший посол России в США Сергей Кисляк. Он отметил низкое качество диалога между парламентариями России и Запада. При этом, по его словам, налицо усиление политического, военного, экономического и пропагандистского давления на Россию.
"Я не помню такого напряжения и такого низкого качества наших отношений с США, да и с большинством стран ЕС, после окончания холодной войны, которое мы наблюдаем сегодня", – сказал сенатор. В связи с этим, отметил он, крайне важна роль парламентов, однако диалог между ними выстраивается "либо путем санкционного давления, либо путем попыток изгнать из многосторонних парламентских организаций Россию".
Напомним, международный форум "Развитие парламентаризма" проходит 4-5 июня на ВДНХ. Его инициатором и председателем является спикер Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятие в Москву приехали законодатели и эксперты из 96 стран мира, представители 11 международных парламентских организаций.
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