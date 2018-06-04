ЕС больше не указ: Италия готова снять антироссийские санкции

Итальянские парламентарии намерены добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом депутаты из области Венето сообщили на Международном форуме "Развитие парламентаризма".

На площадках масштабной встречи, старт которой был дан 4 июня, активно обсуждали снятие санкций. Звучали и конкретные рецепты. Спикер и депутат регионального парламента Венето Роберто Чамбетти и Стефано Вальдегамбери познакомили журналистов с программой нового правительства Джузеппе Конте.

"Пора снять санкции, которые все равно ничего не дают. На заседании лидеров ЕС в июне за европейским столом премьер Италии озвучит эту позицию. Позавчера мы встречались с лидером "Лиги Севера" и теперь министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, и он подтвердил намерение сделать это как можно быстрее, – рассказал "Комсомольской правде" депутат Стефано Вальдегамбери.

По его мнению, вслед за Италией ограничительные меры могла бы снять Австрия. "Самое главное – это начать. Сегодня США заставляют нас принимать экономически невыгодные решения", – резюмировал парламентарий.





Итальянские депутаты назвали сумасшествием меры, принимаемые США для закрытия проекта "Северный поток – 2". "Мы знаем немецких бизнесменов и политиков – они будут этому сопротивляться ради собственных деловых интересов", – сказал Стефано Вальдегамбери.

1 июня в Италии принес присягу новый премьер Джузеппе Конте и его кабинет, сформированный несистемными правыми из "Лиги Севера" и движения "Пять звезд". Помимо массовых депортаций мигрантов и лозунгов "Сначала итальянцы!", они в том числе активно обещали добиваться снятия с России санкций Евросоюза.

Напомним, что в Москве, на ВДНХ открылся Международный форум "Развитие парламентаризма. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в российскую столицу для установления контактов приехали почти 500 законодателей из 96 стран мира.

В своей приветственной речи глава Думы говорил о роли парламентской дипломатии для установления отношений между странами. Спикер отдельно уделил внимание парламентской дипломатии как инструмента в мире, где ведется санкционная политика и получили широкое распространение информационные войны.





Освещают международный форум более 240 российских журналистов и 76 представителей иностранных СМИ. По итогам дискуссий и круглых столов 5 июня пройдет пленарное заседание "Парламентаризм как институт международного сотрудничества".