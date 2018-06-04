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ЕС больше не указ: Италия готова снять антироссийские санкции

Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Итальянские парламентарии намерены добиваться отмены антироссийских санкций. Об этом депутаты из области Венето сообщили на Международном форуме "Развитие парламентаризма".
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На площадках масштабной встречи, старт которой был дан 4 июня, активно обсуждали снятие санкций. Звучали и конкретные рецепты. Спикер и депутат регионального парламента Венето Роберто Чамбетти и Стефано Вальдегамбери познакомили журналистов с программой нового правительства Джузеппе Конте.

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"Пора снять санкции, которые все равно ничего не дают. На заседании лидеров ЕС в июне за европейским столом премьер Италии озвучит эту позицию. Позавчера мы встречались с лидером "Лиги Севера" и теперь министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини, и он подтвердил намерение сделать это как можно быстрее, – рассказал "Комсомольской правде" депутат Стефано Вальдегамбери.

По его мнению, вслед за Италией ограничительные меры могла бы снять Австрия. "Самое главное – это начать. Сегодня США заставляют нас принимать экономически невыгодные решения", – резюмировал парламентарий.

Роберто Чамбетти. Фото: crimea.gov.ru

Итальянские депутаты назвали сумасшествием меры, принимаемые США для закрытия проекта "Северный поток – 2". "Мы знаем немецких бизнесменов и политиков – они будут этому сопротивляться ради собственных деловых интересов", – сказал Стефано Вальдегамбери.

1 июня в Италии принес присягу новый премьер Джузеппе Конте и его кабинет, сформированный несистемными правыми из "Лиги Севера" и движения "Пять звезд". Помимо массовых депортаций мигрантов и лозунгов "Сначала итальянцы!", они в том числе активно обещали добиваться снятия с России санкций Евросоюза.


Напомним, что в Москве, на ВДНХ открылся Международный форум "Развитие парламентаризма. По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в российскую столицу для установления контактов приехали почти 500 законодателей из 96 стран мира.

В своей приветственной речи глава Думы говорил о роли парламентской дипломатии для установления отношений между странами. Спикер отдельно уделил внимание парламентской дипломатии как инструмента в мире, где ведется санкционная политика и получили широкое распространение информационные войны.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Освещают международный форум более 240 российских журналистов и 76 представителей иностранных СМИ. По итогам дискуссий и круглых столов 5 июня пройдет пленарное заседание "Парламентаризм как институт международного сотрудничества".

Автор: Александр Комаров4 июня 2018, 20:40
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