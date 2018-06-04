Президент поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников первого международного форума "Развитие парламентаризма". В обращении, которое зачитал перед собравшимися в Москве парламентариями со всего мира полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх, отмечается знаковая роль парламентов в совершенствовании национальных законодательств и поиске ответов на современные вызовы.



Как говорится в обращении главы государства к участникам форума, состав приехавших в Москву делегаций "убедительно свидетельствует о высоком статусе встречи, позволяет предметно обсудить широкий круг актуальных тем – от борьбы с терроризмом, нелегальной миграции, обеспечении информационной безопасности до прикладных аспектов современного законотворчества". Как отметил президент, во всем мире парламент "играет знаковую роль в совершенствовании национальных законодательств, поиске адекватных ответов на современные вызовы и угрозы", – говорится в послании российского лидера.



Владимир Путин также отметил большую роль парламентской дипломатии. "Она способна укрепить доверие между странами, оказать позитивное влияние на решение острых международных и региональных проблем", – заявил президент России, отметив, что она способна укрепить доверие между странами, оказать позитивное влияние на решение вопросов международных и региональных проблем.

"Уверен, работа форума будет плодотворной и конструктивной, послужит наращиванию международного межпарламентского сотрудничества по всем направлениям", – говорится в послании президента.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит 4 и 5 июня на ВДНХ. Его инициатором и председателем является спикер Госдумы Вячеслав Володин. На мероприятие приехали почти 500 законодателей из 96 стран мира, событие освещают свыше 240 российских журналистов и 76 представителей зарубежных СМИ.

Центральной темой форума является развитие современного парламентаризма. Участники работают в тематических секциях и обсуждают актуальные проблемы в рамках круглых столов, которые будут проводиться в течение двух дней. По итогам дискуссий 5 июня состоится пленарное заседание "Парламентаризм как институт международного сотрудничества".