Володин: В мире понимают бессмысленность антироссийских санкций

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире. Об этом он заявил на открытии международного форума "Развитие парламентаризма". Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения односторонней санкционной политики. И в мире, подчеркнул он, понимают ее бессмысленность.



В Москве стартовал международный форум "Развитие парламентаризма". Выступая перед российскими и зарубежными коллегами, председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул важность парламентской дипломатии.

"В мире, в котором начинает преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами, – заявил председатель Госдумы. – Тем более парламентарии, представляя интересы избирателей, прекрасно понимают бессмысленность и бесперспективность санкционной политики".

По словам Вячеслава Володина, те связи, которые парламентарии сохраняют и развивают, "помогут в дальнейшем быстрее восстановить в мире атмосферу здорового прагматизма". Он призвал законодателей во всем мире осознать свою роль в установке мирового баланса и сохранении связей между народами.

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве 4-5 июня. Инициатором и председателем на нем является спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мероприятие собрало почти 500 парламентариев из 96 стран. В его работе также принимают участие российские и иностранные эксперты, представители международных парламентских организаций.

Мероприятие освещают более 240 российских журналистов и 76 представителей иностранных средств массовой информации. Центральная тема мероприятия – развитие современного парламентаризма.



В первый день участники работают в тематических секциях, посвященных законодательному обеспечению развития мировой экономики в XXI веке, укреплению международной безопасности и совершенствованию национального законодательства. Также в этот день пройдут заседания круглых столов.



Во второй день проведения форума, 5 июня, его участники продолжат работу в секциях и дискуссии в рамках круглых столов. Итоги мероприятия будут подведены на пленарном заседании "Парламентаризм как институт международного сотрудничества".