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Политика

Володин: В мире понимают бессмысленность антироссийских санкций

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил возросшую роль парламентской дипломатии для снижения конфронтации в мире. Об этом он заявил на открытии международного форума "Развитие парламентаризма". Спикер Госдумы уверен в бесперспективности проведения односторонней санкционной политики. И в мире, подчеркнул он, понимают ее бессмысленность.

Продолжение: Президент поприветствовал участников форума "Развитие парламентаризма"
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В Москве стартовал международный форум "Развитие парламентаризма". Выступая перед российскими и зарубежными коллегами, председатель нижней палаты российского парламента подчеркнул важность парламентской дипломатии.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В мире, в котором начинает преобладать политика односторонних санкций и рушатся межгосударственные отношения, депутаты могут помочь сохранить доверие и связь между народами, – заявил председатель Госдумы. – Тем более парламентарии, представляя интересы избирателей, прекрасно понимают бессмысленность и бесперспективность санкционной политики".

По словам Вячеслава Володина, те связи, которые парламентарии сохраняют и развивают, "помогут в дальнейшем быстрее восстановить в мире атмосферу здорового прагматизма". Он призвал законодателей во всем мире осознать свою роль в установке мирового баланса и сохранении связей между народами.

Фото: Пресс-служба

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве 4-5 июня. Инициатором и председателем на нем является спикер Госдумы Вячеслав Володин. Мероприятие собрало почти 500 парламентариев из 96 стран. В его работе также принимают участие российские и иностранные эксперты, представители международных парламентских организаций.

Мероприятие освещают более 240 российских журналистов и 76 представителей  иностранных средств массовой информации. Центральная тема мероприятия – развитие современного парламентаризма.

Фото: Пресс-служба

В первый день участники работают в тематических секциях, посвященных законодательному обеспечению развития мировой экономики в XXI веке, укреплению международной безопасности и совершенствованию национального законодательства. Также в этот день пройдут заседания круглых столов. 

Во второй день проведения форума, 5 июня, его участники продолжат работу в секциях и дискуссии в рамках круглых столов. Итоги мероприятия будут подведены на пленарном заседании "Парламентаризм как институт международного сотрудничества".

Автор: Дмитрий Куклин4 июня 2018, 14:20
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