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Политика

Володин назвал способ возвращения международной стабильности

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Необходимо вернуть международную стабильность, которая была утеряна в результате санкционных войн. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед участниками международной конференции "Развитие парламентаризма", которая в понедельник, 4 июня, открылась в Москве. 

Продолжение: Володин: В мире понимают бессмысленность антироссийских санкций
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По словам председателя нижней палаты, вернуть международную стабильность можно исключительно на основе взаимного уважения государств друг к другу, а также выполнения решений Организации Объединенных Наций. Володин подчеркнул: очень важно, чтобы международно признанные правила и стандарты поведения соблюдались всеми без исключения.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер отметил, что попытки выстраивать всевозможные барьеры при помощи санкционного давления вступают в противоречие с принципами глобального развития – солидарности, открытости, коллективной ответственности и взаимозависимости. В итоге, посетовал Володин, происходит сужение пространства для диалога. "А те, кто вводят односторонние санкции, сами себя изолируют от происходящих в мире интеграционных процессов", – сказал спикер Госдумы.

Законодатели, отметил парламентарий, являются людьми, которые способны снизить градус напряженности в отношениях между странами. Он выразил уверенность, что сегодня всем необходимо сближать позиции по вопросам, требующим совместных решений. Делать это нужно на основе многообразия стран и их различного парламентского опыта, считает председатель Госдумы.

Фото: duma.gov.ru

Напомним, международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве 4-5 июня. В нем принимают участие сотни законодателей и экспертов из 96 стран мира.

Руководители парламентов возглавляют 19 официальных делегаций, 15 – вице-спикеры. Работу площадки освещают более 240 российских журналистов, а также 76 представителей зарубежных средств массовой информации. Центральная тема форума – развитие парламентаризма в современных условиях.

Автор: Иван Поляков4 июня 2018, 13:59
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