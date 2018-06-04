Володин назвал способ возвращения международной стабильности

Необходимо вернуть международную стабильность, которая была утеряна в результате санкционных войн. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая перед участниками международной конференции "Развитие парламентаризма", которая в понедельник, 4 июня, открылась в Москве.



По словам председателя нижней палаты, вернуть международную стабильность можно исключительно на основе взаимного уважения государств друг к другу, а также выполнения решений Организации Объединенных Наций. Володин подчеркнул: очень важно, чтобы международно признанные правила и стандарты поведения соблюдались всеми без исключения.



Спикер отметил, что попытки выстраивать всевозможные барьеры при помощи санкционного давления вступают в противоречие с принципами глобального развития – солидарности, открытости, коллективной ответственности и взаимозависимости. В итоге, посетовал Володин, происходит сужение пространства для диалога. "А те, кто вводят односторонние санкции, сами себя изолируют от происходящих в мире интеграционных процессов", – сказал спикер Госдумы.

Законодатели, отметил парламентарий, являются людьми, которые способны снизить градус напряженности в отношениях между странами. Он выразил уверенность, что сегодня всем необходимо сближать позиции по вопросам, требующим совместных решений. Делать это нужно на основе многообразия стран и их различного парламентского опыта, считает председатель Госдумы.

Напомним, международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве 4-5 июня. В нем принимают участие сотни законодателей и экспертов из 96 стран мира.

Руководители парламентов возглавляют 19 официальных делегаций, 15 – вице-спикеры. Работу площадки освещают более 240 российских журналистов, а также 76 представителей зарубежных средств массовой информации. Центральная тема форума – развитие парламентаризма в современных условиях.