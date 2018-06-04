Парламентарии почти ста стран собрались в Москве

Парламентская дипломатия должна снижать конфронтацию между странами и народами. Об этом на открытии форума "Развитие парламентаризма" заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в настоящее время, когда международное право и глобальная безопасность находятся в кризисе, роль института парламентаризма становится еще более важной.



Выступая перед российскими и зарубежными коллегами, председатель нижней палаты российского парламента отметил, что законодатели – это те люди, которые способны снизить градус напряжения между странами. "Когда эффективность международных институтов и соглашений подрывается безответственным поведением политиков и ряда государств, парламентская дипломатия может и должна содействовать снижению конфронтации и конфликтного потенциала, укреплению доверия между странами и народами", – отметил Вячеслав Володин.



По его словам, в ситуации кризиса, в которой находятся международное право и глобальная безопасность, роль института парламентаризма заметно возрастает. Он отметил, что собравшиеся на форум парламентарии представляют разные страны, которые имеют свои законы и традиции, функционируют в разных политических системах.

В то же время, подчеркнул спикер Госдумы, в основе формирования любого парламента лежит принцип выборности, представительности интересов народа страны. "Поэтому, говоря о развитии парламентаризма, необходимо избегать единого лекала, застывшей формы, по которой должны быть скроены все парламентские институты", – заявил Володин.

Он выразил уверенность, что сегодня всем необходимо сближать позиции по вопросам, требующим совместных решений. Делать это надо на основе многообразия стран и их различного парламентского опыта, считает председатель Госдумы. "Необходимо создавать законодательные условия для углубления международного сотрудничества, развития мировой экономики в XXI веке", - сказал спикер нижней палаты.

Обращаясь к коллегам, он призвал к поиску путей совместного противодействия новым вызовам и угрозам, таким как терроризм, наркотрафик, ксенофобия и вмешательство во внутренние дела государств. Володин привел пример подобного сотрудничества.

"В Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности накоплен большой опыт по гармонизации законодательств стран-участниц на основе модельных типовых законов и рекомендаций, – сказал он. – А в рамках ОДКБ приняты решения о формировании единого списка организаций, признанных террористическими".

Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в Москве 4-5 июня. В нем принимают участие законодатели и эксперты из 96 стран мира, 19 официальных делегаций возглавляют руководители парламентов, 15 – вице-спикеры. Освещают международный форум более 240 российских журналистов и 76 представителей иностранных СМИ. Центральной темой форума станет развитие современного парламентаризма.