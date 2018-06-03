Володин: Странам ЕС стыдно за высылку российских дипломатов

Европейским государствам стыдно за высылку российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией по резонансному делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, никаких доказательств причастности Москвы к инциденту до сих пор не предоставлено.



"Многие европейские страны поддались этой провокации, приняли решения, за которые им наверняка сейчас стыдно. Нет ни доказательств, ни логики", – сказал председатель нижней палаты.



Он отметил, что если речь идет об отравлении боевым веществом, то последствия должны быть летальными. "Но когда мы видим тех, кого отравили, в добром здравии (и слава богу, что это так), возникают вопросы, что же произошло на самом деле", – заявил Володин в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански, которая прибыла на международный форум "Развитие парламентаризма".

Кроме того, председатель Госдумы отметил ряд нестыковок в обвинениях, выдвигаемых Лондоном против Москвы. По словам Володина, если к отравляющему веществу есть антидот, значит, что это вещество есть и у британской стороны. "Тогда к чему эти обвинения в адрес России?" - недоумевает спикер. Володин напомнил, что Москва настаивала на своем участии в расследовании, но Лондон отказал в этом.

В итоге, добавил глава нижней палаты, возникло лишь напряжение в международном сообществе. Спикер выразил благодарность властям Уругвая, которые не поддались на давление со стороны США и не стали высылать российских дипломатов.

В свою очередь, Лусия Тополански отметила, что Уругвай выступает на суверенитет всех стран. По ее словам, новости об отравлении "были непонятны и выглядели как монтаж".

Напомним, в начале марта этого года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в британском городке Солсбери. По утверждению Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Британские власти обвинили в причастности Россию, а позже Соединенное Королевство и ряд других стран Запада пошли на высылку российских дипломатов. Москва все обвинения в свой адрес отвергает.

Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.

Иностранные гости начали прибывать в российскую столицу в воскресенье, 3 июня. На Охотном Ряду они провели переговоры с Вячеславом Володиным и другими членами Госдумы.