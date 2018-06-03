Индонезия с нетерпением ждет визита Путина

Председатель Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан заявил, что его страна очень ждет визита президента России Владимира Путина, который запланирован на ноябрь этого года. Законодатель прибыл в Москву на международный форум "Развитие парламентаризма" и провел переговоры со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.



"Наш визит является символом поддержки нашей страной России, а также является подтверждением готовности к развитию отношений", – отметил Хасан. По его словам, президент Индонезии Джоко Видодо ожидает визита Владимира Путина.



Хасан выразил благодарность Володину за подарок в виде портрета главы российского государства. "Для меня это очень ценный и важный подарок", – цитирует спикера парламента Индонезии ТАСС.

Вместе с тем Хасан отметил, что пока ни разу не встречался с Путиным и выразил надежду, что долгожданное для него событие наконец-то произойдет в Москве. "Но если нет – буду с нетерпением ждать встречи в Индонезии", – добавил он. Законодатель признался, что восхищается российским лидером и даже выучил наизусть его походку.

"Если позволите, передам ваши эмоции нашему президенту: что у вас есть его портрет с автографом, но вы не имели возможности лично засвидетельствовать ему почтение и хотели бы это сделать", - отреагировал Вячеслав Володин.

Стоит отметить, что спикер индонезийского парламента ранее уже приезжал в Москву. Законодатель участвовал в работе международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая прошла в Госдуме в декабре.

Зулькифли Хасан тогда признался, что восхищается Владимиром Путиным. "Я слежу за жизнью Владимира Владимировича, чем он занимается, его увлечения. Я считаю, что мир в данный момент находится в стабильном положении именно благодаря Владимиру Владимировичу Путину", – сказал он.

Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.

Иностранные гости начали прибывать в российскую столицу в воскресенье, 3 июня. Делегации возглавляют спикеры парламентов. На Охотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.