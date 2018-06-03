Индонезия с нетерпением ждет визита Путина
"Наш визит является символом поддержки нашей
страной России, а также является подтверждением готовности к развитию
отношений", – отметил Хасан. По его словам, президент Индонезии Джоко
Видодо ожидает визита Владимира Путина.
Хасан выразил благодарность Володину за подарок в виде портрета главы российского государства. "Для меня это очень ценный и важный подарок", – цитирует спикера парламента Индонезии ТАСС.
Вместе с тем Хасан отметил, что пока ни разу не встречался с Путиным и выразил надежду, что долгожданное для него событие наконец-то произойдет в Москве. "Но если нет – буду с нетерпением ждать встречи в Индонезии", – добавил он. Законодатель признался, что восхищается российским лидером и даже выучил наизусть его походку.
"Если позволите, передам ваши эмоции нашему президенту: что у вас есть его портрет с автографом, но вы не имели возможности лично засвидетельствовать ему почтение и хотели бы это сделать", - отреагировал Вячеслав Володин.
Стоит отметить, что спикер индонезийского парламента ранее уже приезжал в Москву. Законодатель участвовал в работе международной конференции "Парламентарии против наркотиков", которая прошла в Госдуме в декабре.
Зулькифли Хасан тогда признался, что восхищается Владимиром Путиным. "Я слежу за жизнью Владимира Владимировича, чем он занимается, его увлечения. Я считаю, что мир в данный момент находится в стабильном положении именно благодаря Владимиру Владимировичу Путину", – сказал он.
Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.
Иностранные гости начали прибывать в российскую столицу в воскресенье, 3 июня. Делегации возглавляют спикеры парламентов. На Охотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.
На наследнице звезды почти нет живого места
Певец на своем опыте знает, как правильно "хулиганить"
Зрители не могли оторвать взгляда от обворожительного наряда актрисы
Режиссер показался на красной дорожке "Кинотавра" со светской львицей Надеждой Оболонцевой