Иностранные делегации прибыли на форум "Развитие парламентаризма"

Уже завтра в Москве откроется масштабная международная конференция "Развитие парламентаризма". Форум будет работать два дня, в его заседаниях примут участие около 500 иностранных делегатов. В российскую столицу уже прибыли законодатели из европейских стран, а также из Ирана, Индонезии, Монголии, Южно-Африканской Республики, Мексики, Уругвая и многих других государств. О чем говорят зарубежные гости?

Глава Парламентской конференции Балтийского моря Йорген Петтерссон отметил важность диалога между сторонами в решении актуальных проблем. Он выразил уверенность, что прекращение разговора приведет лишь к увеличению проблем.

По его словам, очень важно, чтобы парламентарии встречались друг с другом, общались, говорили об имеющихся вызовах. "Сделаю все возможное и приложу максимум усилий на предстоящей конференции", – сказал Петтерссон в ходе встречи с Вячеславом Володиным.

В Москву также прибыл заместитель председателя Народной Скупщины Республики Сербия Джордже Миличевич. Он передал привет от сербских коллег российским парламентариям. "Наши две страны связывает традиционная долгая дружба, а наши парламентские связи насчитывают уже 180 лет", – подчеркнул законодатель.

Миличевич признался, что принять приглашение спикера Госдумы Вячеслава Володина было для него "большой привилегией". Сербский законодатель отметил, что уже не первый раз участвует в международных мероприятиях, проводимых нижней палатой российского парламента.

На конференцию "Развитие парламентаризма" прибыл и первый зампред собрания Исламского Совета Республики Иран Али Мотахари. Законодатель отметил, что очень рад присутствовать на форуме. "Надеюсь, что наше взаимодействие даст хороший результат для отношений между Россией и Ираном. Благодарен за приглашение", – сказал он.

В свою очередь, глава Народного консультативного конгресса Индонезии Зулькифли Хасан подчеркнул, что его страна всегда имела дружеские отношения с Россией. Он напомнил, что Москва оказывала помощь молодой Республике Индонезия в борьбе с дискриминацией. "С помощью СССР дискриминация стран третьего мира начала сходить на нет", – сказал парламентарий на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Хасан вновь признался, что восхищается главой российского государства Владимиром Путиным. "Я даже копирую его походку", – добавил председатель индонезийского парламента.

Рад своему визиту на конференцию и глава Великого Государственного Хурала Монголии Миеэгомбо Энхболд. По его словам, Москва – это центр, соединяющий Европу и Азию.

Законодатель назвал ряд тем, которые, на его взгляд, необходимо обсудить на форуме "Развитие парламентаризма". Среди них - социальные вопросы, а также противодействие террористической угрозе. "Надеюсь, что парламенты всех стран смогут решать их совместно и работать "на одной волне", – сказал председатель монгольского парламента.

В свою очередь, глава Национальной Ассамблеи Южно-Африканской Республики (ЮАР) Балека Мбете ожидает, что участники площадки смогут обменяться опытом и узнать много нового о политике других государств. По ее словам, жители ее страны всегда будут ценить отношения с Россией.

"Парламентское взаимодействие очень важно, потому что такие мероприятия позволяют понять, что у нас так или иначе есть что-то общее, и нам есть чему учиться друг у друга", – отметила законодатель.

Мбете добавила, что нынешний визит в России – уже третий для нее. "Я люблю вашу страну и очень сильно эмоционально привязана к ней", – призналась спикер южно-африканского парламента.

В предстоящей работе форума примет участие и делегация из Гвинейской Республики во главе с председателем Национального Собрания Клодом Кори Кондиано. Он поблагодарил за приглашение Вячеслава Володина и выразил надежду, что встреча пройдет в плодотворной обстановке. "Это будет прекрасный взаимообмен с другими странами", – сказал законодатель.

Он также отметил, что дружественные связи России и Гвинеи уходят корнями еще в советское время. Кондиано напомнил, что СССР оказывал его стране большую помощь в самых разных сферах – от образования до промышленности. "Россия постоянно оказывает помощь Гвинее", – добавил он.

Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов.

Иностранные гости начали прибывать в российскую столицу в воскресенье, 3 июня. На Охотном Ряду они провели переговоры с Вячеславом Володиным и другими членами Госдумы.

Так, председатель нижней палаты встретился со своим мексиканским коллегой Эдгаром Ромео Гарсией. В ходе переговоров Володин поднял вопрос о безвизовом режиме между двумя странами. "Россия практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода соглашение", – напомнил спикер.

А в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански речь зашла об организации прямого сообщения между странами. Тополански предложила решить этот вопрос в самое ближайшее время. Володин поддержал ее инициативу.

Развитие транспортного сообщения и экономического сотрудничества обсуждалось и в ходе встречи спикера Госдумы с его монгольским коллегой. Председатель Великого Государственного Хурала Миеэгомбо Энхболд отметил, что в настоящее время активно обсуждается вопрос расширения Улан-Баторской железной дороги, поэтому монгольское правительство будет обращаться к России за кредитом в размере 100 миллиардов долларов.

Как отметил Вячеслав Володин, реконструкция железной дороги позволит увеличить товарооборот между двумя странами. "И создаст ближайший путь, который соединит Европу и Азию через территорию Монголии", — подчеркнул спикер.