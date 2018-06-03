Володин: Двойные стандарты в развитии парламентаризма недопустимы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за отказ от двойных стандартов в деле развития парламентаризма. Об этом законодатель заявил в ходе встречи с вице-президентом Уругвая, главой Палаты сенаторов парламента страны Лусией Тополански. Переговоры прошли в преддверии форума "Развитие парламентаризма", который пройдет 4-5 июня в Москве.

По словам председателя нижней палаты, в основу межгосударственного сотрудничества должны быть положены принципы взаимодействия, основанные на дружбе и сотрудничестве. Кроме того, подчеркнул Володин, неприемлемо вмешательство во внутренние дела других стран и применение двойных стандартов.

Позиция спикера Госдумы нашла полное понимание у его уругвайской коллеги. "Для нас очень важно уважение суверенитета страны", – сказала законодатель.

Во время встречи речь также зашла о прямом авиасообщении между двумя странами. Тополански предложила решить этот вопрос в самое ближайшее время. Володин поддержал такую инициативу.

По словам председателя Палаты сенаторов парламента Уругвая, в ее стране появились новые авиакомпании, которые уже осуществляют пассажирские перевозки в Турцию и ОАЭ. "Поэтому мы ощущаем, что ниша не заполнена", – добавила она.

Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из 100 стран мира.

В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.