Володин: Двойные стандарты в развитии парламентаризма недопустимы
По словам председателя нижней палаты, в основу межгосударственного сотрудничества должны быть положены принципы взаимодействия, основанные на дружбе и сотрудничестве. Кроме того, подчеркнул Володин, неприемлемо вмешательство во внутренние дела других стран и применение двойных стандартов.
Позиция спикера Госдумы нашла полное понимание у его уругвайской коллеги. "Для нас очень важно уважение суверенитета страны", – сказала законодатель.
Во время встречи речь также зашла о прямом авиасообщении между двумя странами. Тополански предложила решить этот вопрос в самое ближайшее время. Володин поддержал такую инициативу.
По словам председателя Палаты сенаторов парламента Уругвая, в ее стране появились новые авиакомпании, которые уже осуществляют пассажирские перевозки в Турцию и ОАЭ. "Поэтому мы ощущаем, что ниша не заполнена", – добавила она.
Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из 100 стран мира.
В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.
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