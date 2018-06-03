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Политика

Россия и Мексика могут перейти на безвизовый режим

Вячеслав Володин и Эдгар Ромео Гарсия. Фото: vk.com/duma
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поднял вопрос о безвизовом режиме с Мексикой в ходе встречи с председателем палаты депутатов генерального конгресса Мексики Эдгаром Ромео Гарсией. Законодатель прибыл в Москву для участия в международном форуме "Развитие парламентаризма". 

Продолжение: Володин: Двойные стандарты в развитии парламентаризма недопустимы
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По словам Володина, вопрос установления безвизового режима между двумя странами приобретает особую значимость. "Россия практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода соглашение", – напомнил председатель нижней палаты.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Спикер отметил высокую результативность, которую демонстрирует развитие российско-мексиканских торговых и экономических отношений. Председатель Госдумы выразил надежду, что предстоящий межпарламентарий форум поможет выработать решения по многим значимым вопросам.

Помимо прочего, в ходе встречи Вячеслав Володин и Эдгар Ромео Гарсия обсудили вопросы борьбы с наркоторговлей и организованной преступностью. Не остались без внимания законодателей и проблемы терроризма и коррупции.

Фото: vk.com/duma

Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из 100 стран мира.

В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.

Автор: Иван Поляков3 июня 2018, 16:08

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