Россия и Мексика могут перейти на безвизовый режим
По словам Володина, вопрос установления безвизового
режима между двумя странами приобретает особую значимость. "Россия
практически со всеми странами Латинской Америки подписала такого рода
соглашение", – напомнил председатель нижней палаты.
Спикер отметил высокую результативность, которую демонстрирует развитие российско-мексиканских торговых и экономических отношений. Председатель Госдумы выразил надежду, что предстоящий межпарламентарий форум поможет выработать решения по многим значимым вопросам.
Помимо прочего, в ходе встречи Вячеслав Володин и Эдгар Ромео Гарсия обсудили вопросы борьбы с наркоторговлей и организованной преступностью. Не остались без внимания законодателей и проблемы терроризма и коррупции.
Международный форум "Развитие парламентаризма" пройдет 4-5 июня в Москве на территории Всероссийского выставочного центра. В работе площадки примут участие более 500 делегатов из 100 стран мира.
В воскресенье, 3 июня, в российскую столицу начали пребывать официальные делегации во главе со спикерами парламентов. На Охотном Ряду проходят встречи председателя нижней палаты Вячеслава Володина с зарубежными коллегами.
На наследнице звезды почти нет живого места
Певец на своем опыте знает, как правильно "хулиганить"
Водитель такси, в котором ехала красотка, не справился с управлением
Певец признался, что с детства равнялся на легендарных музыкантов