Госдума развивает авторское законодательство

Нижняя палата парламента в ходе пленарного заседания в четверг, 21 июня, одобрила поправки в регламент, делающие инициативы парламентариев "более авторскими". Предложение было поддержано представителями всех думских фракций. Эксперты уверены: принятые изменения - это логическое продолжение процесса по повышению эффективности и укреплению дисциплины в стенах Госдумы, инициированного ее спикером Вячеславом Володиным.



Суть поправок состоит в сокращении срока, в течение которого возможно дополнение состава авторов законопроекта, внесенного на рассмотрение нижней палаты. Присоединиться к нормотворческой инициативе теперь можно в течение двух рабочих дней с момента направления спикером Госдумы документов в профильный комитет.

По словам первого зампреда фракции "Единая Россия" Андрея Исаева, бывают случаи, когда депутаты присоединяются к тем или иным нормотворческим инициативам, которые не лежат в сфере их прямой деятельности. "И которые зачастую они, даже выступая перед средствами массовой информации, задающих им вопросы, не очень подробно и не очень точно объясняют", – посетовал парламентарий.

Исаев подчеркнул, что вносимые в регламент изменения сохраняют право присоединения к законопроектам. По его словам, два дня – это оптимальный срок, в течение которого присоединятся те депутаты, кто реально занимается проблемой, для кого она важна, кто отслеживает ситуацию. "Это облегчает нашу с вами работу по продвижению законопроектов", – сказал законодатель.

В свою очередь, глава профильного думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова подчеркнула, что прежняя практика зачастую замедляла работу над нормативно-правовым актом, напомнив о процедурах перенесения и необходимости сбора подписей с большого количества подписавшихся под документом парламентариев.

Она подчеркнула, что инициатива никоим образом не ущемляет прав субъектов нормотворческой инициативы. "С другой стороны, снимает искусственные барьеры над продолжением работы законопроекта", – сказала Савастьянова.





Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятые депутатами поправки "делают законодательством авторским". "Это то, о чем говорили в этом зале депутаты фракции ЛДПР в отношении одного из своих законопроектов, когда предлагали его назвать "законопроектом Жириновского", – подчеркнул председатель нижней палаты. По его словам, это серьезный шаг к тому, чтобы вносимые на рассмотрение инициативы имели "свое депутатское лицо".

Принятые Госдумой поправки – это продолжение работы по укреплению дисциплины и повышению эффективности Госдумы, уверен политолог, директор консалтинг-агентства NPR Group Дмитрий Фетисов. По его словам, они позволят оценивать законодательную активность каждого из парламентариев. "Сколько непосредственно нормативно-правовых актов он внес, сколько из них было принято, а сколько отклонено", – заявил эксперт в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Он напомнил, что раньше существовала практика, когда некоторые законопроекты подписывали чуть ли не десяток депутатов, однако не все из них даже читали документ. "Принятые поправки увеличивают персональную ответственность депутатов, что будет хорошим стимулом для тех законодателей, кто, быть может, не уделяет должного внимания непосредственно работе над инициативами, вносит недостаточно законопроектов. Парламентарии с станут активнее, что, без сомнения, пойдет нижней палате на пользу", – сказал Фетисов.





По его словам, депутат должен хорошо разбираться в том нормативно-правовом акте, под которым стоит его имя, он должен понимать что предлагает. "Благодаря принятым поправкам не будет просто "говорящих голов", а непосредственно журналисты будут обращаться за комментариями по законопроектам непосредственно к их авторам, а не тем, кто указан соавтором, но находится в этом списке лишь для галочки", – добавил аналитик.

В свою очередь, политолог Антон Хащенко отметил, что не очень хорошо, когда депутаты отчитываются перед избирателями по каким-то законопроектам, которые не имеют к ним отношения. "Это не совсем честно не столько к реальным авторам нормативно-правового акта, сколько к избирателям", – подчеркнул эксперт.

Политолог поприветствовал принятую инициативу, отметив, что если парламентарий реально хочет поддержать законопроект, то он может делать это голосованием или комментариями. "Принятые поправки, очевидно, уже назрели", – сказал он.





Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла ряд шагов, направленных на повышение эффективности работы и качества принимаемых законов. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого законопроекта.

Кроме того, спикер инициировал поправки в регламент, которые, в том числе, вводят дополнительные ограничения для резонансных документов. Они рекомендуют депутатам предварительно уведомлять свои фракции о вносимых инициативах.

Также на Охотном ряду появились две новые структуры, призванные улучшить разрабатываемые нормативно-правовые акты. Так, Экспертный совет по законотворчеству оценивает уже внесенные инициативы, а новый отдел в правовом управлении помогает писать документы новичкам. В Совет вошли предприниматели, представители высших учебных заведений и сами депутаты. Кроме того, Госдума в деле повышения качества законопроектов будет сотрудничать с Российской академией наук.