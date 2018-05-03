Как меняется "Единая Россия"

"Единая Россия" меняется и будет меняться в дальнейшем. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, основной смысл обновления – более эффективное решение проблем граждан и обеспечение прорыва, обозначенного Владимиром Путиным. В скором времени "ЕР" подготовит документ для своих сторонников и избирателей, в котором будут даны ответы на главные вопросы об идеологии партии, которые помогут им более детально разобраться в базовых ценностях партии.



Андрей Турчак возглавляет генсовет "ЕР" уже полгода. За это время, по его слова, был показан главный результат – "эффективная работа партии на прошедших главных выборах страны – выборах президента". По его словам, работа партии была выстроена таким образом, что "Единая Россия" обозначила свою поддержку национальному лидеру, а также сыграла свою роль в кампании, включая мобилизацию партийцев и сторонников, организацию наблюдения за голосованием.



Важнейшим итогом является и то, что в партии стартовало обновление. "Это, на мой взгляд, один из показателей того, что у нас есть серьезный потенциал, и мы способны и готовы развиваться вместе со страной, - подчеркнул секретарь генсовета партии. – Но безусловным мерилом всех запущенных новаций и дискуссий в партии является уровень доверия и поддержки среди граждан и, как следствие, результаты на выборах". Турчак добавил, что решения о развитии партии и ее участии в реализации послания президента будут озвучены на партконференции в мае.





По его словам, одна из главных тем в нынешней партийной повестке – ребрендинг "Единой России". Причем речь идет не о простой смене вывески, а о развитии, обновлении, повышении эффективности партийной работы. Это все, считает Андрей Турчак, необходимо партии, несмотря на "успехи и политическое первенство "ЕР". "Посмотрите любые исследования социологов о проблемах внутри общества, и вы увидите, что там те же проблемы, о которых говорят внутри "Единой России", – сказал он.

"Давайте будем честными перед собой: нам есть над чем работать".

Секретарь генсовета партии подчеркнул, что крупнейшая политическая сила страны на сегодняшний день имеет потенциальную возможность представлять во власти почти весь спектр политических и социальных запросов колоссальной социальной группы – тех, кто считает себя сторонником Владимира Путина, тех, кто поддерживает его курс. Движение от "партии власти" к партии "путинского большинства", сказал он, фиксирует давно назревший вектор перемен.

"В этом суть ребрендинга, а не в том, куда смотрит медведь на партийной эмблеме".

Одной из главных задач партии, подчеркнул Андрей Турчак, является удержание лидерства. При этом, он призвал не сравнивать "Единую Россию" с КПСС, которая монополизировала власть. "Это совсем разные вещи", – цитируют его "Известия". Секретарь генсовета партии напомнил, что в Советском Союзе, по сути, была однопартийная система. В современных условиях, уверен он, говорить об однопартийности просто невозможно. "Мы живем в другом обществе", - заключил Турчак.

Что касается внутрипартийной жизни, то, по его словам, в "ЕР" постоянно ведутся дискуссии об организации работы. "У нас демократия, - сказал он. – Вектор развития определяет большинство". Будущее партии широко обсуждается членами "ЕР" на всех уровнях, в то числе региональном и муниципальном. По словам Турчака, разворот в регионы является ключевым условием единства партии. "Мы открыты, и мы свободны в дискуссии", – подчеркнул он.





Привлечению новых молодых людей в политику помогают различные партийные проекты. Один из них – "ПолитСтартап" – призван помочь тем, кто впервые решил попробовать свои силы на выборах. На сегодняшний день, по словам Турчака, речь идет о 24 регионах и более 1100 мандатах. За 10 дней до окончания приема заявок 642 новичка заявили о желании побороться за возможность стать депутатом. "Большие надежды здесь мы возлагаем на наставников, которые помогут своим личным опытом и добрым советом тем, кто делает в политике первые шаги", – сказал секретарь генсовета "Единой России".

"Сделаем все, чтобы из участников проекта вместе с опытными наставниками подготовить и новых специалистов для партии, и новых лидеров".

Андрей Турчак напомнил, что главная цель обновления партийных кадров заключается в том, чтобы "ЕР" стала ближе к людям, смогла эффективнее решать проблемы граждан, улучшать жизнь в России, обеспечить прорыв, о котором говорил президент в своем послании. "Мы будем меняться, – заверил он. Нет у партии сугубо внутренних дел, и нет более важных задач. Вся наша работа – в интересах России".