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Политика

Дума 22 мая рассмотрит кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Нижняя палата парламента во вторник, 22 мая, рассмотрит кандидатуру бывшего министра финансов России, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на должность главы Счетной палаты. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин.

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По его словам, кандидатуру Кудрина на должность главы Счетной палаты внес президент России Владимир Путин. Володин отметил, что в ходе заседания Совета Думы законодатели определились со временем рассмотрения этого вопроса. "Оно пройдет завтра в 12:30 сразу после малого перерыва", - сказал он.

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Володин также отметил, что в нижнюю палату поступили все необходимые документы для рассмотрения кандидатуры Кудрина. Сейчас бывший министр финансов встречается с фракциями нижней палаты, добавил спикер. По его словам, уже состоялась встреча с фракцией "Справедливая Россия", после этого Кудрин начал консультации с коммунистами. "Затем будет встреча во фракции ЛДПР", – рассказал законодатель.

Напомним, кандидатуру бывшего министра финансов в прошлый вторник поддержала фракция "Единая Россия". Ранее глава правительства Дмитрий Медведев предложил должность своего заместителя по социальной политике теперь уже бывшему руководителю Счетной палаты Татьяне Голиковой. 17 мая нижняя палата парламента освободила ее от обязанностей, в результате чего место руководителя ведомства стало вакантным.

В соответствии с законом о Счетной палате, кандидатуры на этот пост вносятся президенту Советом Госдумы на основании предложений фракций нижней палаты. Главе государства должно быть представлено не менее трех претендентов. Президент выбирает одного, а затем вносит эту кандидатуру на рассмотрение Госдумы.

Алексей Кудрин. Фото: GLOBAL LOOK press

Алексей Кудрин возглавлял министерство финансов с 2000 по 2011 годы. С 2007 по 2011 годы он также работал на должности заместителя председателя правительства.

В период руководства Кудриным министерства финансов в России была проведена масштабная налоговая реформа. Помимо прочего, была введена "плоская шкала" подоходного налога в 13%, снижены ставки НДС и налога на прибыль, отменены налоги с оборота и налог с продаж, а также ряд других важных реформ. Это позволило обеспечить устойчивый рост экономики страны.

В апреле 2016 года Кудрин согласился возглавить Центр стратегических разработок. Спустя некоторое время Владимир Путин назначил его на должность зампреда Экономического совета при главе государства.

Автор: Иван Поляков21 мая 2018, 17:39

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