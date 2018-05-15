США расширили свой санкционный список

Министерство финансов США расширило свой санкционный список. Под ограничения попали глава Центрального банка Ирана Валиолла Сеиф и еще трое лиц, связанных с "Корпусом стражей исламской революции" и движением "Хезболла", передает сайт "Комсомольская правда". Кроме того, в черный список попал инвестиционный банк "Аль-Билад" со штаб-квартирой в Багдаде.