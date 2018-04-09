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Политика

Россия и Иран выходят на новый уровень взаимодействия

Вячеслава Володинин и Али Мотахари (в центре). Фото: duma.gov.ru
Визит спикера Госдумы Вячеслава Володина в Иран лишний раз показал, что Тегеран занимает высокую позицию в списке партнеров Москвы. Отношения наших стран поступательно развиваются, Россия и Иран выходят на новые горизонты сотрудничества.
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Председателя Госдумы встречали в Тегеране на самом высоком уровне. Во время беседы с президентом Ирана Хасаном Роухани было отмечено, что отношения Москвы и Тегерана развиваются поступательно. "Рад, что наши отношения развиваются с каждым годом. Отношения между нашими правительствами очень близкие. – Уверен, что между нашими парламентами сложились такие же отношения", – сказал президент Ирана.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Вячеслав Володин также провел беседу с главой Меджлиса Ирана Али Лариджани. Законодатели обеих стран уточнили параметры взаимодействия: было решено, что для развития торгово-экономического сотрудничества в постоянном контакте будут парламентские профильные комитеты. Для этого в Тегеране был подписан соответствующий регламент межпарламентской комиссии.

Среди ее задач – наращивание торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в таких сферах, как атомная энергетика, железные дороги, сельское хозяйство, а также строительство инфраструктуры на Каспии. Комиссия будет собираться как в Иране, так и в российских регионах. Следующее ее заседание может пройти в Волгограде.

Фото: vk.com/duma

По словам главы Меджлиса Ирана Али Лариджани, Россия и Иран сотрудничают в области торговли, борьбы с наркотиками. Создание комиссии позволит продолжать работать по этим направлениям в рамках комитетов парламентов. При этом планируется усилить сотрудничество частного бизнеса обеих стран.

Вячеслав Володин отметил, что отношения между Россией и Ираном динамично развиваются во многом благодаря тому, что президенты двух стран заложили для этого хорошую основу.

Подписав соглашение, мы переходим на новый уровень взаимоотношений, который предполагает реализацию конкретных проектов.

По словам спикера, задача парламентариев – обеспечить законодательную реализацию договоренностей, достигнутых главам государств. В первую очередь нужны новые форматы, которые позволят лучше понимать друг друга и сотрудничать в области безопасности, противодействия терроризму. Ключевым вопросом, считает Вячеслав Володин, является экономическое взаимодействие.

Вячеслава Володинин и Али Лариджани (в центре). Фото: duma.gov.ru

Следующим пунктом повестки дня важного визита стал Российско-иранский деловой форум. В составе российской делегации на нем были  три председателя заксобраний регионов, которые граничат с Каспийским морем, представители госкорпорации "Росатом", компании "РЖД", главы других бизнес-структур, чиновники из министерств и ведомств, которые отвечают за сотрудничество с Ираном.

Открывая встречу, Вячеслав Володин отметил, что на ней есть возможность обсудить инициативы, наладить деловые контакты, наметить перспективные проекты. "Одна из главных задач – содействие развитию торгово-экономических отношений, и создание российско-иранской комиссии по сотрудничеству – очень важный шаг в этом направлении", – подчеркнул спикер Госдумы. Эта комиссия укрепит взаимодействие как законодателей, так и бизнеса.

Сейчас на долю Ирана приходится всего 0,4% внешнеторгового оборота России, республика находится на шестом месте среди торговых партнеров нашей страны. Между Москвой и Тегераном реализуется ряд проектов в области мирного использования атомной энергии, в электроэнергетике, машиностроении, межбанковской сфере.

Нам нельзя ограничиваться реализацией уже имеющихся крупных инфраструктурных проектов, нужно развивать отношения, продвигаясь в регионы.

По  словам Володина, сотрудничество между Россией и Ираном содержит большой потенциал, который до конца не реализован. Например, в случае реализации новых нефтегазовых проектов объем российских инвестиций в иранскую экономику может исчисляться миллиардами долларов.

Фото: http:vvolodin.ru

Также спикер Госдумы сообщил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Иран завершают подготовку соглашения о создании зоны свободной торговли.  Володин отметил роль межбанковского взаимодействия в активизации торгово-экономического сотрудничества.

"Организация взаимного приема платежных карт, финансового сопровождения совместных проектов, взаиморасчетов в рублях – приоритетная задача в этой работе", – добавил Володин и напомнил, что существенная доля взаиморасчетов между Россией и Ираном уже приходится на российские рубли.

"Решение финансовых и банковских вопросов особенно важно, когда мы говорим о торгово-экономическом сотрудничестве между субъектами России и провинциями Ирана. Бизнесменам из регионов в отсутствие прямого межбанковского взаимодействия приходится преодолевать дополнительные трудности в реализации проектов", – пояснил спикер.

Он добавил, что участие российских компаний в нефтегазовых проектах в Иране может принести миллиарды долларов инвестиций в экономику этой страны.  
В заключение своей речи, Володин констатировал, что сотрудничество между Россией и Ираном имеет большой, но пока не раскрытый инвестиционный потенциал. "Яркий пример этому – планы российских компаний по участию в развитии нефтегазового сектора Ирана", - отметил он.

Вячеслава Володинин (в центре). Фото: http:vvolodin.ru

Автор: Александр Комаров9 апреля 2018, 17:40

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