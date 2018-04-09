Володин: Санкции США – это попытка сдержать развитие России

Соединенные Штаты намеренно сдерживают развитие России, используя санкции. Аналогичные меры США применяли в отношении Ирана. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита в исламскую республику. По его словам, в Москве выступают за равноправный диалог, в основе которого будут лежать принципы дружбы, взаимное уважение, отсутствие двойных стандартов.



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