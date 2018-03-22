"Би-Би-Си" остается в Думе

Журналисты британской корпорация "Би-Би-Си" не собираются присоединяться к бойкоту, который объявили Госдуме некоторые либеральные издания. Они продолжат освещать деятельность нижней палаты парламента.

"Благополучие и безопасность наших сотрудников имеют для нас первостепенную важность. Мы будем продолжать поддерживать нашего корреспондента Фариду Рустамову, заявившую о том, что она подверглась домогательствам со стороны депутата Думы Леонида Слуцкого. В интересах нашей аудитории в России и в мире мы продолжим освещать работу Думы", – сказал представитель корпорации в интервью RNS.

Ранее к бойкоту Госдумы в различных вариантах присоединились такие российские СМИ, как РБК, "Коммерсантъ", "Ведомости", "Эхо Москвы", "Новая газета", телеканал "Дождь" и некоторые другие.

Это решение они приняли после того, как думская комиссия по этике не нашла у депутата Леонида Слуцкого поведенческих ошибок, а обвинения в его адрес сочла надуманными и политически мотивированными.

Демарш журналистов прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший о том, что нижняя палата парламента остается открытой для всех. "Это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова", – сказал Володин.





Напомним, что обвинения в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британской телерадиокомпании ВВС Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.