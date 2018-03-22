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Политика

Уход журналистов из Думы назвали ошибкой

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
История, связанная с обвинениями в адрес депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обрастает новыми подробностями. После того, как думская комиссия по этике не нашла поведенческих нарушений у народного избранника, некоторые СМИ заявили об уходе с Охотного Ряда. Такую позицию журналистов раскритиковали некоторые их же коллеги и экспертное сообщество.

Продолжение: "Би-Би-Си" остается в Думе

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Радиостанция "Эхо Москвы", телеканал "Дождь", "Новая газета" и еще несколько СМИ заявили об отзыве своих журналистов из Думы. Странное совпадение, но бойкот одному из федеральных органов власти объявили исключительно либеральные издания, отстаивающие интересы оппозиции.

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Прокомментировал демарш журналистов и спикер Госдумы Вячеслав Володин, заявивший о том, что нижняя палата парламента остается открытой для всех. "Это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно, что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова", – сказал Володин.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool

Эксперты считают, что сторона обвинения сразу пошла не по тому пути. Пострадавшие (а этот статус еще надо юридически закрепить!) должны были сразу обратиться в полицию, переведя ситуацию в правовое русло. Теперь, спустя много лет, это выглядит желанием скандала и попыткой самопиара. Показательно, что информация о пресловутых домогательствах господина Слуцкого была вброшена в информационное пространство незадолго до президентских выборов.

Безусловно, сложившаяся ситуация нуждается в морально-этическом урегулировании. Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Леонид Поляков вообще не понимает смысла заседания думской комиссии по этике, имея в виду тот факт, что ни одна из предполагаемых жертв в свое время не обращалась в полицию или суд для защиты своей чести и достоинства.

Леонид Поляков. Кадр youtube.com

"Располагая только устными заявлениями, которые адресуют к давним событиям, комиссия могла прийти только к одному выводу – твердых доказательств, подтверждающих проступок Слуцкого, не имеются. Есть утверждения, есть аудиозапись, но из представленных фактов сложить полноценную картину того, что имело место на самом деле, невозможно", -сказал Поляков в интервью изданию "Политаналитика".

По его мнению, важно учитывать и общий контекст обвинения – они всплыли в информационном поле как раз перед выборами 18 марта. Во всей истории можно усмотреть попытку испортить атмосферу выборов, полагает эксперт.

"Я не исключаю интриги, инспирированной, чтобы бросить на тень на лидера ЛДПР,  вынужденного оправдываться и выглядеть непривычно уязвленным", – сказал Поляков.

Леонид Слуцкий. Фото: GLOBAL LOOK press

Говоря об отзыве журналистов, аналитик выразил уверенность в том, что такими действиями наносится ущерб самой медийной среде и объявившим бойкот СМИ. Задача прессы заключается в том, чтобы доносить объективную, правдивую и своевременную информацию до граждан, напомнил эксперт. А сейчас наступает ответственный период, когда в Госдуме будут приниматься по-настоящему судьбоносные решения, которые должны в виде законов поддержать инициативы и планы новоизбранного

"Бойкот – контрпродуктивная мера. Даже если она вызвана несогласием с решением комиссии по этике, нужно искать другие средства, чтобы выражать свою точку зрения, чтобы продолжать отстаивать свою позицию. Ни в коем случае не лишать своих слушателей, читателей, зрителей возможности быть информированными о действиях такого важного органа власти, каким является Госдума", – отметил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека Леонид Поляков.

Вадим Манукян. Кадр youtube.com

Политолог и публицист Армен Гаспарян обратил внимание на то, что в скандале вокруг депутата Слуцкого фигурируют издания преимущественно либерального толка. "Журналисты этих СМИ изначально не скрывали своего негативного отношения к органам власти. Если бы сегодня против России не велась бы грязная информационная кампания, то  можно было предположить, что это совпадение", – отметил Гаспарян в интервью Dni.Ru.

Говоря об уходе из Госдумы журналистов тех же оппозиционных изданий, Гаспарян отметил, что на работе парламента этот демарш никак не скажется.  "Эти СМИ в очередной раз показали свою непримиримость в отношении внутренней российской политики. Они считают, что их аудитория не нуждается в получении информации из Госдумы", – сказал эксперт. 

Армен Гаспарян. Кадр youtube.com

Контрпродуктивным считает любые бойкоты блогер Вадим Манукян. "Не хотите общаться с конкретным депутатом – это ваше право, но останавливать на этом основании работу с Госдумой в целом, как сделали некоторые СМИ, – это уже явный перебор", – отметил эксперт в интервью РИА "ФАН".

По его мнению, демарши такого рода прежде всего бьют по читателям изданий, поддержавших бойкот. А ведь СМИ, решившие бойкотировать Госдуму, в России считаются оппозиционными и часто представляют точку зрения, которую можно назвать альтернативной. И вот теперь читатели не смогут ознакомиться с позицией этих изданий, посетовал блогер.

"Какой для ваших читателей толк, если федеральные СМИ будут отрабатывать свою повестку в Госдуме, а вы не сможете напрямую задать депутатам интересующие вас вопросы?" – резонно спрашивает Манукян, советуя руководителям изданий, присоединившихся к бойкоту, как можно скорее пересмотреть свою позицию и постараться найти разумный компромисс.

Константин Калачёв. Кадр youtube.com

Политтехнолог Константин Калачев обращает внимание на то, что инициаторы скандала стремились попасть не персонально в депутата Слуцкого, а в институт власти – Госдуму.

"Есть такое понятие, как презумпция невиновности. Пока вина не доказана, человек не виновен. Слуцкий обвинения отвергает, никаких твердых доказательств его вины не имеется. В данном случае предлагается формула "слово против слова". А это опасный прием. Под ударом может оказаться любой чиновник-мужчина из любого ведомства только потому, что он – мужчина. Создан прецедент", – констатировал Калачев. По его мнению, история долго дожидалась своего часа, а потом была искусственно раздута до размера скандала.  

Глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев назвал уход из Госдумы неправильным решением. "Дума – один из интереснейших источников для получения информации, журналистских расследований. Наоборот, мы должны усилить работу там после того, что произошло. Отказываясь освещать работу Думы, мы лишаем гражданское общество информации и комментариев по законодательным актам, информации о том, в чьих интересах, для кого они принимаются, о том, что собой представляют депутаты", – сказал Гусев, обращаясь к коллегам-журналистам.

Павел Гусев. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov

Политолог Павел Данилин обратил внимание на непрофессиональное и неприличное поведение журналистов в истории со Слуцким. "Все восхищаются РБК и Коммерсом (газета ""Коммерсант" и агентство РБК отозвали своих журналистов из Госдумы – Прим. ред.) А мне таки хотелось бы услышать пресловутую аудиозапись, которая, как уверяют журналисты, является свидетельством вины Слуцкого", – пишет Данилин на своей странице в соцсети.

Действительно, одна из журналисток, обвиняющая Слуцкого в домогательствах, заявила, что в качестве свидетельства у нее имеется запись разговора с депутатом. Правда, до сих пор нет информации – обнародована ли эта запись и передана ли в правоохранительные органы.

Напомним, что обвинения в адрес депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британской телерадиокомпании ВВС Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала "Дождь" Дарьи Жук. Свой вердикт по этой истории должна вынесла комиссия Госдумы по этике, которая не нашла поведенческих нарушений у Слуцкого, а обвинения в его адрес сочла надуманными и политически мотивированными.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Автор: Александр Комаров22 марта 2018, 20:02

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