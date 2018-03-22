Володин: Госдума открыта к работе с журналистами

Спикер нижней палаты российского парламента подтвердил, что Госдума открыта для работы с журналистами. Так Вячеслав Володин прокомментировал отказ некоторых СМИ от взаимодействия с депутатами. Они имеют право на бойкот, заметил думский председатель.

Игнорирование деятельности депутатов Госдумы со стороны ряда СМИ – их право, считает председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В то же время, по его словам, законодатели открыты для работы с представителями средств массовой информации.

Ничего не изменилось, заверил он. "Могу лишь сказать одно: Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на принципах гласности, открытости и свободы слова", – сказал Вячеслав Володин.

Накануне руководители некоторых журналистских коллективов объявили о том, что их сотрудники прекратят или ограничат освещение деятельности Госдумы. Такое решение было связано с заключением комиссии по этике в отношении главы думского международного комитета Леонида Слуцкого.

Подобные заявления сделали РБК, "Коммерсантъ", "Дождь" и "Эхо Москвы". Позже о бойкоте заявил телеканал RTVI. В Госдуме такого рода действия СМИ назвали попытками давления на депутатов путем шантажа.





Напомним, на заседании комиссии по этике были рассмотрены жалобы журналисток, которые обвиняли Леонида Слуцкого в домогательствах. Однако в ходе изучения ситуации претензии в адрес депутата не подтвердились, а у членов комиссии возникло немало вопросов к заявительницам.

В частности, речь шла о том, почему обвинения были выдвинуты спустя значительное время после якобы имевших место инцидентов (срок составил от одного до трех лет). Парламентарии обратили внимание и на тот факт, что жалобы появились практически в один момент, к тому же в разгар президентской кампании. Более того, претензии были только со стороны иностранных СМИ.





В нижней палате не исключили, что скандал мог быть провокацией. По итогам рассмотрения всех данных о возможных инцидентах с журналистками думская комиссия по этике пришла к выводу, что действия представительниц СМИ были избирательными, целенаправленными и спланированными.

Депутаты отметили, что у них нет должного инструментария для проверки таких претензий и проведения предусмотренных законодательством экспертиз. "Комиссия неправомочна давать экспертные оценки аудиозаписям и иным якобы имевшим место фактам, указанным в обращениях заявительниц", – говорится в итоговом документе.