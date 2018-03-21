СМИ отправили Лаврова в отставку

Министр иностранных дел Сергей Лавров может не войти в состав нового правительства, которое будет сформировано президентом по итогам состоявшихся в прошлое воскресенье выборов главы государства. Соответствующую информацию со ссылкой на некие источники в МИДе опубликовали в среду, 21 марта, ряд средств массовой информации.

Глава российского внешнеполитического ведомства уже несколько лет хочет оставить свой пост по причине усталости, заявляет RTVI, ссылаясь на источники в Министерстве иностранных дел. До президентских выборов – 2018 он якобы доработал по личной просьбе главы государства.

Издание также заявляет, что на Смоленской площади уже ждут объявления состава нового правительства. На место Лаврова прочат одного из его заместителей, в частности Александра Грушко, который на протяжении последних шести лет представлял Россию в НАТО. Сам действующий руководитель внешнеполитического ведомства может уйти на пенсию, а может занять место в Совете безопасности.

Позже информацию об уходе в отставку Сергея Лаврова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал сообщения об этом выдумкой. "Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!" – цитирует его Life.ru.

Напомним, Сергей Лавров в 1994-2004 годах был постпредом нашей страны в ООН. Он возглавил МИД в марте 2004 года, после избрания Владимира Путина на второй срок.

21 марта 1950 родился Министр иностранных дел С.В.Лавров – продолжатель традиций Горчакова и Громыко pic.twitter.com/jl4duveXip — ИСТОРИЯ.РФ (@history_RF) 21 марта 2018 г.

Выборы президента России состоялись 18 марта. Убедительную победу на них одержал президент Владимир Путин. Он набрал более 76% голосов избирателей.

Выступая после объявления предварительных результатов голосования, глава государства заявил, что кабинет министров ждут перестановки. По его словам, все изменения в правительстве должны осуществляться президентом, который вступил в свои полномочия на новый срок. Путин отметил, что в скором времени "предметно" займется подбором кандидатов.