В России наступил день тишины

День тишины, когда запрещена любая агитация, в преддверии единого дня голосования, наступил в России в субботу, 17 марта. Согласно законодательству, запрет на агитацию и политическую рекламу вступает в силу за сутки до голосования. Такая норма прописана в законах многих стран.

Логика объявления дня тишины проста – запрет на агитацию за сутки до выборов дает избирателям возможность спокойно определиться с выбором, без возможного психологического давления со стороны кандидатов. В этот день по всей стране запрещена любая агитация и политическая реклама.



Аналогичную цель преследует и вступивший ранее в силу запрет на публикацию результатов опросов общественного мнения. Считается, что незадолго до дня голосования все это может повлиять на действия неопределившейся части электората (например, изменить мнение избирателей под воздействием рейтингов кандидатов) и исказить свободное волеизъявление граждан.

В то же время, размещенные ранее материалы (листовки и плакаты), могут оставаться на своих местах. Но только при условии, что они расположены не ближе 50 метров к избирательным участкам и имеют выходные данные. Кроме того, интернет-издания не обязаны удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

Согласно нормам закона, к предвыборной агитации относятся, в частности, призывы голосовать за конкретного кандидата, описание возможных последствий в случае победы или проигрыша участников кампании, распространение сведений об их деятельности, не связанной с исполнением профессиональных или служебных обязанностей. При этом, под запрет не подпадает распространение информации о самих выборах, призывы принять в них участие, разъяснение правовых норм и порядка голосования.

По всей стране день тишины наступил с 00:00 местного времени, в субботу, 17 марта. Запрет на публикацию результатов опросов, прогнозов и рейтингов, согласно закону, начал действовать еще раньше, 13 марта. Все ограничения снимаются, как только будет закрыт последний избирательный участок на территории страны. Это произойдет в 21.00 по московскому времени.

Нарушение запретов, связанных с ограничением на политическую рекламу и агитацию, влечет за собой ответственность по статье 5.10 Кодекса об административных правонарушениях.

Она предусматривает наложение штрафов: