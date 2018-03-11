Шутка Путина удивила журналиста

Президент России Владимир Путин дал большое интервью для одноименного фильма Андрея Кондрашова. Глава государства удивил шуткой.

Во время беседы с журналистом Путин сделал неожиданное заявление. Он в шутку сказал, что с ним не стоит вести споры.

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"Лучше бы не делать этого, конечно", – сказал глава государства. На вопрос, опасно ли это, президент ответил отрицательно. Политик подчеркнул, что это была всего лишь шутка.

Рассказал президент и о происшествии во время открытия Олимпиады в Сочи. Когда Путин ехал на церемонию, сотрудники спецслужб сообщили ему, что неизвестные захватили самолет, летевший их Харькова в Стамбул.

Пилоты передали, что на борту находится бомба. Преступники якобы хотели, чтобы лайнер сел в Сочи. Глава государства приказал действовать в соответствии с планом, который был выработан для подобных ситуаций.

Многие члены делегации Международного олимпийского комитета были обеспокоены происходящим, но Путин заверил, что все в порядке. Спустя несколько минут с президентом вновь связались сотрудники спецслужб: они рассказали, что на борту самолета был пьяный дебош и он приземлится в Турции.

Тревога была отменена. Опасный лайнер до посадки сопровождали самолеты F-16 турецких ВВС.