Путин отказался назвать Пригожина своим другом

Президент России Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC, на котором ответил на волнующие граждан и официальных лиц США вопросы. В частности, он рассказал о связи с предпринимателем Евгением Пригожиным, которого СМИ окрестили едва ли не другом российского лидера.

"Я знаю такого человека, но не считаю его другом", – подчеркнул Владимир Путин в разговоре с журналисткой NBC. "Это просто передергивание фактов. Он бизнесмен, работает в ресторанном бизнесе и в других сферах, но он не официальное лицо, мы с ним никак не связаны", – добавил он.

Отметим, Евгения Пригожина в США обвинили во вмешательстве в выборы. В связи с этим в интервью американская журналистка спросила у российского лидера, звонил ли он предпринимателю после того, как эта информация была обнародована. "Делать мне больше нечего", – отрезал Владимир Путин.

Путин - NBC: Кто-то верит, что Россия, находящаяся за тысячи миль, повлияла на исход выборов в США? Разве для вас самих это не звучит смешно? Давайте представим, что мы поставили перед собой цель вмешаться. Ради чего? Вмешаться только для того, чтобы вмешаться? С какой целью? pic.twitter.com/KzNu2T9cks — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 10 марта 2018 г.

Также он прокомментировал связь бизнесмена с "российскими наемниками" в Сирии. "У этого человека могут быть очень разнообразные интересы. Возможно, интересы в топливно-энергетическом секторе Сирии. Но мы никак не поддерживаем его, не вмешиваемся, не помогаем ему – это все его личная инициатива", – цитирует РИА Новости президента России.

Также Владимир Путин весьма жестко прокомментировал слухи о том, что Евгений Пригожин якобы выполняет за него какую-то "грязную работу". Тут американцев подвело то, считает российский лидер, что они сами не гнушаются подобными вещами и судят всех по себе. "У вас есть кто-то, кто любит делать грязную работу, и вы считаете, что мы занимаемся тем же самым. Ничего подобного", – цитирует российского лидера "Интерфакс". "Я не занимаюсь никакой грязной работой. Все, что я делаю – открыто", – подчеркнул Владимир Путин.